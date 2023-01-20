مؤتمر كلوب: مباراتي الـ1000؟ رقم مجنون لم أعتقد أنني سأصل إليه.. وتشيلسي يشبه ليفربول كثيرا

الجمعة، 20 يناير 2023 - 17:01

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول بالامتنان لخوضه المباراة الـ0100 في مسيرته التدريبية غدا أمام تشيلسي.

ويلتقي ليفربول مع تشيلسي غدا السبت في الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي: "مباراة الـ0100؟ رقم مجنون، لم أكن أتوقع أن نصل لذلك لكن أظن أنه بعد 22 عاما من التدريب يأتي رقم مثل هذا".

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وأضاف "أشعر بالامتنان على كل ما حققته في الأندية التي قمت بتدريبها. لحيتي أصبحت بيضاء لا أعرف هل كانت هكذا عندما أتيت إلى ليفربول أم لا".

وتابع "أنا أحب مع أعمل كثيرا وأشعر أنني محظوظ بسبب ذلك".

وأردف "مواجهة تشيلسي؟ أعتقد هم الفريق الوحيد الذي لديه قائمة إصابة مماثلة لنا، الأمر صعب".

وواصل "إنهم يقدمون كرة جيدة للغاية، لكن عندما لا تستغل الفرص التي تأتي إليك ويستغلها المنافس، فأنت تمر بأسوأ فتراتك".

وأسهب "أرسنال يستحق المكانة التي بها، لكن إذا سقط أحد مهاجميه سيتغير ترتيبهم في جدول الدوري".

وعن الإصابات، أوضح "داروين نوينز جاهز، وسنفتقد جهود ديوجو جوتا لمزيد من الوقت".

وأتم "نحن بحاجة إلى الاتساق بطريقة جيدة، يجب أن ندافع على مستوى عالٍ وهو ما لم نقم به كثيرًا، وبناءً على ذلك يمكننا خلق الفرص، مباراة ولفرهامبتون مثال جيد على ذلك".

وكان ليفربول سقط بثلاثية في مباراته السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز التاسع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 28 نقطة.

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