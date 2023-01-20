البلجيكي الثالث.. تروسارد ينضم إلى أرسنال

الجمعة، 20 يناير 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

لياندرو تروسارد - أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي ضم البلجيكي لياندرو تروسارد قادما من برايتون في سوق الانتقالات الشتوية.

تروسارد هو البلجيكي الثالث في تاريخ أرسنال بعد توماس فيرمايلين وسامبي لوكونجا.

وسيرتدي البلجيكي القميص رقم 19 مع الجنرز.

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وبحسب التقارير فإن الصفقة تمتد لمدة 4 أعوام ونصف وتكلف أرسنال 27 مليون يورو.

وقال إيدو المدير الرياضي عبر الموقع الرسمي: "يسعدنا استكمال توقيع لياندرو تروسارد. لدينا خطة واستراتيجية واضحة لتوجيهاتنا، وقد كان جهدا جماعيا رائعا لإحضار لياندرو إلى النادي".

وأضاف "لياندرو هو لاعب سيمنحنا مستوى عاليا من الجودة في المستقبل. أعرف أن ميكيل ومدربينا متحمسون لبدء العمل معه. أرحب بـ لياندرو".

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من جانبه قال ميكيل أرتيتا المدير الفني للجنزر عبر الموقع الرسمي: "إنه عمل جيد من الجميع في النادي لاستكمال توقيع لياندرو. إنه لاعب متعدد الاستخدامات يتمتع بقدرات فنية عالية وذكاء وخبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي وعلى المستوى الدولي".

وتابع "لياندرو يقوي فريقنا مع اقترابنا من الجزء الثاني من الموسم ونتطلع جميعا للعمل معه. نرحب بلياندرو وعائلته في نادي أرسنال".

وأوضح النادي أن اللاعب سيكون مؤهلا للمشاركة بقميص أرسنال أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل.

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وقال تروسارد عقب انضمامه لأرسنال: "أنا متحمس حقا للبدء، هذا ناد كبير وأنا مستعد لأظهر للجماهير ما يمكنني فعله. لقد رأى الجميع كيف نقوم بعمل جيد بالفعل وأنا هنا للمساعدة في تحقيق أحلامهم بما في ذلك أنا".

وتابع "في أرسنال أخبروني أنهم يحبونني حقا كلاعب، وأنني سأناسب النظام وعرفت كيف يريدون اللعب. يساعدني أن أكون متعدد المواهب وأنني أستطيع اللعب في مراكز مختلفة. إنهم يتطلعون للعمل معي والعكس صحيح. أنا متحمس حقا للعمل معهم وأعتقد أن ميكيل مدرب كبير".

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وبحسب التقارير فإن صفقة تروسارد تمت في 24 ساعة فقط تعويض لصفقة ميخايلو مودريك.

وكان مودريك هدفا لأرسنال في سوق الانتقالات الشتوية الجارية قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة في النهاية.

ولعب الدولي البلجيكي 16 مباراة مع برايتون في مسابقة الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

وانضم صاحب الـ24 عاما إلى برايتون قادما من جينك البلجيكي في صيف 2019.

ولعب تروسارد 24 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا ونجح في تسجيل خمسة أهداف.

وينفرد أرسنال بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 18 مباراة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

أرسنال برايتون دي زيربي الدوري الإنجليزي
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