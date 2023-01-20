دي زيربي يعلن رحيل تروسارد.. ويوضح موقف كايسيدو

أعلن روبرتو دي زيربي المدير الفني لـ برايتون رحيل لياندرو تروسارد عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

وأوضح المدرب الإيطالي موقف فيليبي كايسيدو لاعب الفريق بعد أنباء عرض تشيلسي "الضخم" من أجل ضم اللاعب.

وقال ديزبي في المؤتمر الصحفي لمواجهة ليستر سيتي: "تروسارد؟ "أعتقد أن الوضع كان صعبًا عليه، وفهمت بعد ذلك أنه يريد الرحيل".

وأضاف "أُفضل عندما يكون الناس واضحين، ليس أننا ندرك ذلك بعدما نلاحظ بعض السلوكيات المختلفة".

صحيفة "ذا أثليتك" كشفت أمس الخميس أن أرسنال دخل في مفاوضات حقيقية مع برايتون من أجل ضم تروسارد.

وبحسب فابرزيو رومانو اليوم فإن الاتفاق بين أرسنال وبرايتون تم، ومن المتوقع أن يجري اللاعب الكشف الطبي في الساعات المقبلة.

فيما تحدث دي زيربي عن كايسيدو: "آمل أن ينهي الموسم معنا لكن عندما تكون هناك فرق كبيرة تريد لاعبنا، فهذا خبر سار بالنسبة إلينا".

وبحسب "سي بي إس" فإن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 65 مليون يورو من أجل ضم اللاعب أمس الخميس، ولم يتوصل الطرفان عن أي اتفاق بعد.

ويحتل برايتون المركز السابع برصيد 30 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد برايتون لمواجهة ليستر سيتي في الجولة الحادية والعشرين من المسابقة غدا السبت.