جوارديولا: إذا لم نتحسن أرسنال سيدمرنا

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه إذا لم يتحسن الفريق قبل مواجهة أرسنال فإن الخسارة قادمة لا محال.

وعاد مانشستر سيتي وفاز برباعية على توتنام مساء أمس الخميس بعدما تأخر في الشوط الأول بهدفين لحساب الجولة السابعة المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عقب المباراة: "أريد الفوز على أرسنال. إذا لعبنا بهذه الطريقة، فإن أرسنال سيدمرنا".

وأضاف "البعض يقول أننا لم نحقق نجاحا كافيا لأننا لم نفز بدوري أبطال أوروبا وهذا هراء".

وتابع "خلال 14 عامًا، فزت بـ 11 دوريًا. هذا كثير، أليس كذلك؟".

وواصل "نحتاج الحماس من الجميع في مانشستر سيتي، نحن نلعب بشكل جيد ولكن نفتقد الروح والعزيمة منذ الدقائق الأولى، على مدار الشوط الأول لم أسمع سوى جماهير توتنام".

وأردف "لربما فقدنا الحماس بسبب كثرة النجاحات. كان الحظ معنا أمام توتنام وعدنا في النتيجة لكن هذا لن يتكرر في كل مرة".

وأتم "عليهم أن يتوقفوا عن قول أننا أكثر الأندية صرفا للأموال، أصبحنا في المرتبة الخامسة أو السادسة في إنجترا وفي المركز الـ11 على مستوى الأندية الأوروبية".

وانفرد مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة من 19 مباراة بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر.

ويلتقي مانشستر سيتي مع منافسه أرسنال في 15 فبراير المقبل في المباراة المؤجلة على خلفية وفاة ملكة بريطانيا.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ولفرهامبتون في الجولة المقبلة فيما يلتقي أرسنال مع مانشستر يونايتد الأحد المقبل.