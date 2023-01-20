محرز: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول.. واستحققنا الفوز

يرى الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه كان أفضل في الشوط الأول من توتنام رغم التأخر بثنائية.

وقلب سيتي تأخره من 2-0 لفوز بنتيجة 4-2 انفرد على إثرها بالمركز الثاني من الدوري الإنجليزي.

وقال رياض محرز عبر شبكة سكاي سبورتس: "أفكر في كل شيء عندما تأخرنا في الشوط الأول. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول. كل ما كان ضدنا هو الهدفين اللذين استقبلناهما".

وواصل "عندما عدنا في النتيجة، شعرنا بالإحباط. لقد فعلناها من قبل. لقد عدنا من هدفين في الماضي".

وأردف "أظهرنا ما ومن نحن عليه، وكان لدينا القليل من الحظ أيضا. واستحققنا الفوز".

















































وحصد محرز جائزة رجل المباراة بعدما سجل ثنائية وصنع هدفا أمام الديوك اللندنية.

وانفرد مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة من 19 مباراة بفارق 5 نقاط عن أرسنال.

فيما ظل توتنام في المركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نيوكاسل والمربع الذهبي.