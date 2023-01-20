مدرب العراق: لعبنا مثل الأسود.. وهذا اللاعب يمكنه اللعب في أوروبا

الجمعة، 20 يناير 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

خيسوس كاساس مدرب العراق

شدد خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق على أن فريقه لعب بروح قتالية عالية رغم تراجع المستوى الفني خلال مواجهة عمان.

وفاز منتخب العراق بلقب كأس خليجي 25 عقب الفوز على عمان 3-2 في نهائي مثير على استاد البصرة الدولي.

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وقال كاساس في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "المباراة لم تكن جيدة من جانب الفريق العراقي ولم نلعب بأريحية لكن الفريق كان يمتلك إيمانا وقلبا قويا ودخلوا المباراة مثل الأسود وجعلوا الشعب سعيدا، لذلك أنا أدافع عن اللاعبين وأكيد عائلات اللاعبين عانوا كثيرا".

وأضاف "لم أكن سعيدا في هذه المباراة بسبب بعض المشاكل ولكن بعد نهاية المباراة شعرت بالفرحة، لم نلعب بأريحية في المباراة وحاولت دعم الفريق من خلال التبديلات في الدفاع و كنا نفعل ما هو أفضل للفريق".

وأكمل "كرة القدم رياضة تحمل العديد من الأخطاء والعصبية وأهمية المباراة كانت أحد الأسباب في الأخطاء الفردية وبخصوص الخطط المستقبلية وحاليا، نحن قادرون على تخطي الصعاب وسنكون مستقبلا أقوياء".

واختتم المدرب الإسباني "عندما وقعت للمنتخب كان هناك أشخاص قليلون يؤمنون بهؤلاء اللاعبين وأنا جئت لمساعدتهم، بالتأكيد لم أفعل هذا وحدي بل نحن منظومة متكاملة، بلغنا العديد من الساعات بالتحليل وكنا نحاول أن نجد حلولا لتطوير اللاعبين وعلى سبيل المثال بايش (إبراهيم بايش) لاعب يستطيع اللعب في أوروبا وأتمنى أن تكون هذه بدايته الحقيقية".

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وسجل إبراهيم باش وأمجد عطوان ونايف يونس أهداف العراق، فيما سجل صلاح اليحيائي وعمر محمد هدفي منتخب عمان.

وحصل المنتخب العراقي على كأس الخليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام (1979 – 1984 -1988).

وجاء أخر لقب للمنتخب العراق في كأس الخليج في عام 1988 أي منذ 35 عاما.

العراق أصبح ثاني أكثر منتخب يتوج بلقب كأس الخليج العربي برصيد 4 ألقاب بعد الكويت 10 ألقاب.

واستضافت مدينة البصرة العراقية منافسات "خليجي 25" في الفترة من 6 إلى 19 يناير الجاري.

خليجي 25 منتخب العراق منتخب عمان
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