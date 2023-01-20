ليلة تألق محرز و19 دقيقة مجنونة.. مانشستر سيتي يتفوق على توتنام بالأربعة

الجمعة، 20 يناير 2023 - 00:02

كتب : FilGoal

احتقال لاعبي سيتي بهدف محرز

انتصر مانشستر سيتي على توتنام بنتيجة 4-2 في لقاء مؤجل لحساب الجولة السابعة أقيم على استاد الاتحاد.

سجل أهداف سيتي: رياض محرز (2) وخوليان ألفاريز وإرلينج هالاند، فيما سجل ثنائية توتنام كل من: ديان كولوسيفسكي وإيمرسون رويال.

وانفرد مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة من 19 مباراة بفارق 5 نقاط عن أرسنال.

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فيما ظل توتنام في المركز الخامس برصيد 33 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نيوكاسل والمربع الذهبي.

وتألق رياض محرز إذ سجل هدفين وصنع هدفا من أصل 8 مساهمات له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

التشكيل

أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تغييرات عديدة

وجلس جواو كانسيلو وكيفين دي بروين وفيل فودين وبرناردو سيلفا وكايل ووكر على مقاعد بدلاء سيتي.

فيما قاد هاري كين هجوم الديوك اللندنية ويجاوره ديان كولوسفيسكي وسون هيونج مين.

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وصف المباراة

هيمن مانشستر سيتي على مجريات اللقاء في البداية في ظل تراجع لاعبي توتنام للمناطق الدفاعية، لكنهم وجدوا صعوبة في الوصول لمرمى هوجو لوريس.

التهديد الحقيقي الأول في اللقاء جاء بتسديدة قوية من إلكاي جوندوجان لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 20.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء أولى في اللقاء جاءت في وجه رياض محرز في الدقيقة 22.

وبعد دقيقتين أشهر بطاقة صفراء أخرى في وجه كريستيان روميرو.

وفي الدقيقة 30 ظهرت البطاقة الصفراء مجددا في وجه بيير إيميل هويبيرج.

محاولات سيتي والسيطرة لم تهدد مرمى لوريس، لكن في الدقيقة 42 تألق الحارس الفرنسي المخضرم في التصدي لفرصة هالاند المنفرد.

تألق لوريس صاحبه مفاجأة لأصحاب الأرض.

في الدقيقة 45 استغل ديان كولوسيفسكي خاطئا من الحارس إيدرسون في التمرير لزميله ليسدد كرة أرضية مقوسة في شباك كتيبة بيب جوارديولا من الفرصة الأولى.

وبعد دقيقتين جاء الهدف الثاني، ضغط قوي من هاري كين المدافع وتوغل ناحية المرمى من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية ارتدت من الحارس وتابعها إيمرسون رويال برأسية في الشباك مسجلا ثاني أهداف الديوك.

وأصبح إيمرسون البرازيلي الخامس عشر الذي يسجل في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، كأكثر جنسية تفعل ذلك.

عودة في 19 دقيقة

دخل مانشستر سيتي بكل قوته في الشوط الثاني بحثا عن تعديل النتيجة.

في الدقيقة 52 وبعد مجهودي فردي من محرز وعرضية وصلت إلى ألفاريز الذي استغل خطأّ دفاعيا من لاعبي توتنام وسدد بكل قوة في الشباك.

وبذلك سجل ألفاريز في كل المباريات التي بدأها أساسي بقميص سيتي في جميع البطولات وعددها 7 مباريات.

وما هي إلا دقيقتين حتى أدرك سيتي التعادل، كرة طولية صوب محرز الذي مهد الكرة لـ هالاند الذي سدد برأسية في الشباك.

وكسر النرويجي صيامه التهديفي الذي وصل لأكثر من 300 دقيقة مع سيتي.

حاول أصحاب الأرض استغلال مشاكل الديوك الدفاعية لإحراز الهدف الثالث.

وكاد إيفان بيريشيتش أن يفاجئ الجميع بهدف ثالث للديوك في الدقيقة 60 لكن كرته اصطدمت بالمدافع ثم العارضة.

وفي الدقيقة 64 استطاع رياض محرز أن يدوّن اسمه ضمن المسجلين بمجهود فردي وتوغل وتسديدة قوية في الزاوية القريبة مرت من بين أقدام لوريس.

وساهم رياض محرز بـ 9 أهداف في آخر 9 مباريات لـ سيتي بتسجيل 7 وصناعة 2.

حاول توتنام العودة في النتيجة لكن المحاولات لم تكتمل.

وفي الدقيقة 82 خرج لويس ريكو بسبب الإصابة وعوضه كايل ووكر.

وقبل دقيقة على نهاية اللقاء أرسل إيدرسون تمريرة طولية صوب منطقة جزاء توتنام فشل الفرنسي كليمون لونجليه في ترويضها لتصل لمحرز الذي سدد بسهولة في شباك لوريس مسجلا الهدف الرابع ومعلنا نهاية اللقاء.

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