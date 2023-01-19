بطولة العالم لكرة اليد - الصدارة مصرية.. الدنمارك تتعثر بتعادل مع كرواتيا

الخميس، 19 يناير 2023 - 23:21

كتب : محمد سمير

الدنمارك - كرواتيا - بطولة العالم لكرة اليد

حسم التعادل نتيجة مباراة كرواتيا والدنمارك في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد بنتيجة 32-32.

وبذلك ضمّن منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة قبل لقاءات الجولة التالية.

وتفوق منتخب مصر على نظيره البلجيكي بنتيجة 33-28 في مباراة أقيمت بمدينة مالمو السويدية. (طالع التفاصيل)

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 16-15 لكرواتيا.

وفي الشوط الثاني استطاع منتخب الدنمارك العودة في النتيجة بـ 17-16 وحسم التعادل.

وتصب تلك النتيجة في صالح منتخب مصر والذي يلعب من أجل صدارة ترتيب المجموعة على حساب الدنمارك قبل التأهل لربع النهائي.

ويمتلك منتخب مصر فرصتين تصدر ترتيب المجموعة، إذا فاز على البحرين في الجولة المقبلة وتعادل أو فوز على الدنمارك في الجولة الأخيرة.

وبتلك النتيجة ينفرد منتخب مصر بالصدارة برصيد 6 نقاط، مقابل 5 للدنمارك، ويأتي منتخب البحرين ثالثا برصيد 4 نقاط ويليه كرواتيا برصيد 3 نقاط.

وتفادي منتخب الدنمارك الخسارة ليظل للمباراة الـ 23 على التوالي دون خسارة في بطولة العالم لليد إذ تعود آخر خسارة في بطولة 2017، بتحقيق 21 انتصارا وتعادلين ضد مصر في 2021 وحُسم برميات الترجيح وأمام كرواتيا اليوم.

ولا يزال الرقم القياسي مسجلا باسم فرنسا بـ 25 مباراة على التوالي.

ويلتقي منتخب مصر مع البحرين في الجولة الثانية يوم السبت المقبل في الرابعة والنصف مساءً.

ثم يلتقي مع الدنمارك في لقاء حاسم على الصدارة يوم الإثنين المقبل في التاسعة والنصف مساءً.

الدنمارك كرواتيا بطولة العالم لكرة اليد
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