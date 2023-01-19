بطولة العالم لكرة اليد - مصر في الصدارة مؤقتا بالفوز على بلجيكا

الخميس، 19 يناير 2023 - 20:26

كتب : إسلام أحمد

مصر - بلجيكا - مونديال اليد

انتصر منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 33-28 في المباراة الأولى من الدور الرئيسي لـ بطولة العالم لكرة اليد 2023 والتي تقام في السويد وبولندا.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 22-15.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة مؤقتا برصيد 6 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الدنمارك وكرواتيا والتي ستبدأ في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البحريني في الجولة المقبلة يوم السبت في الرابعة والنصف مساءً.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة لربع النهائي، ليواجه أول وثاني المجموعة الثانية والتي تضم السويد وإيسلندا.

وصف المباراة

افتتح منتخب بلجيكا التهديف في اللقاء فرد عليه منتخب مصر بـ 3 أهداف متتالية.

ومع مرور الدقائق وسّع الفراعنة الفارق لـ 5 أهداف لتصبح النتيجة 7-2.

هدف جاء عن طريق محسن رمضان بتصوبية صاروخية بعد مرور 5 دقائق.

وظل الفارق 5 أهداف لتصبح النتيجة 9-4.

قلص المنتخب البلجيكي الفارق لتصبح النتيجة 13-9 لمنتخب مصر، بعدما سجل منتخبا 3 أهداف متتالية.

وزاد منتخب مصر الفارق لـ 7 أهداف في الدقيقة 19 لتصبح 16-9.

ومن ثم أصبح الفارق 9 أهداف بعدما أصبحت النتيجة 20-11 بفضل هدف كريم هنداوي الذي سجل في المرمى الخالي لمنتخب بلجيكا.

وتعرض علي زين للإصابة، لكنه عاد وأكمل اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 22-15.

بداية الشوط الثاني شهدت توسيع الفارق لـ 9 أهداف بفضل هدف علي زين لتصبح النتيجة 24-15.

سارت المباراة بالتوازي بين المنتخبين في الدقائق التالية هدفين لمصر مقابل مثلهما لبلجيكا.

وصل الفارق لـ 8 أهداف عندما أصبحت النتيجة 28-20.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء وصل الفارق لـ 6 أهداف بنتيجة 30-24 لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة 53 تقلص الفارق لـ 5 أهداف، وأعاد أحمد خيري في ظهوره الأول اليوم الفارق لـ 6 أهداف بعدها مباشرة.

وتعرض أحمد هشام للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وانتهى اللقاء بفوز مصر بنتيجة 33-28.

وحصد يحيى الدرع جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل 6 أهداف من أصل 9.

مصر بلجيكا مصر كرة يد بطولة العالم لكرة اليد
نرشح لكم
انتهت مونديال اليد - مصر (33) (28) بلجيكا.. فوز الفراعنة كرة يد - ظهور أول لـ خيري في قائمة مصر أمام بلجيكا.. واستبعاد ثلاثة لاعبين كرة يد - منافس مصر المحتمل.. منتخب السويد مستمر في انتصاراته وتعثر البرتغال كرة يد - مفاجأة بطولة العالم.. هولندا وسمير غانم كرة يد - صلاح لـ في الجول: حالة الكورونا بصحة ممتازة.. ولا توجد إصابات أخرى في المنتخب كرة يد - الاتحاد الدولي يعلن إصابة أحد لاعبي مصر بفيروس كورونا كرة يد - منتخب مصر يتقدم بطلب لتغيير مواعيد مبارياته في الدور الرئيسي لـ بطولة العالم كرة يد - جدول مباريات مصر في الدور الرئيسي.. الترتيب والطريق إلى النهائي
أخر الأخبار
شهد كبوة الأرجنتين.. السلوفيني فينتشيتش حكما لقمة الزمالك أمام الأهلي 9 دقيقة | الكرة المصرية
العاشر من فريقه.. إبراهيم عادل رجل مباراة بيراميدز وفاركو 16 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) (0) توتنام.. بداية اللقاء 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - أنباء سيئة لعشاق الفانتازي في مانشستر سيتي.. وكين يقود هجوم توتنام 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو 2 ميسي 1 وباريس سان جيرمان بطلا لكأس موسم الرياض 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
بهدف في شباك عبد الله بكري.. بيراميدز ينتصر على فاركو بالثلاثة 50 دقيقة | الكرة المصرية
خليجي 25 – "من أجل ضحايا الناصرية".. العراق بطلا بعد نهائي جنوني أمام عمان ساعة | الوطن العربي
تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود الهجوم أمام فياريال.. وناتشو ظهير أيمن ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 2 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر 3 انتهت كأس موسم الرياض - نجوم النصر والهلال (4) (5) سان جيرمان.. جووول تاليسكا 4 تعديل موعد انطلاق مواجهة الزمالك ضد الأهلي