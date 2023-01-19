بطولة العالم لكرة اليد - مصر في الصدارة مؤقتا بالفوز على بلجيكا

انتصر منتخب مصر على بلجيكا بنتيجة 33-28 في المباراة الأولى من الدور الرئيسي لـ بطولة العالم لكرة اليد 2023 والتي تقام في السويد وبولندا.

وأنهى منتخب مصر الشوط الأول بنتيجة 22-15.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة مؤقتا برصيد 6 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الدنمارك وكرواتيا والتي ستبدأ في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره البحريني في الجولة المقبلة يوم السبت في الرابعة والنصف مساءً.

ويتأهل أول وثاني ترتيب المجموعة لربع النهائي، ليواجه أول وثاني المجموعة الثانية والتي تضم السويد وإيسلندا.

وصف المباراة

افتتح منتخب بلجيكا التهديف في اللقاء فرد عليه منتخب مصر بـ 3 أهداف متتالية.

منتخب بلجيكا يتقدم والفراعنة يتعادلون سريعا في بداية مباراة المنتخبين ببطولة العالم لليد 🔥🔥 تابعوا مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/AiLR27ZYd9 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 19, 2023

ومع مرور الدقائق وسّع الفراعنة الفارق لـ 5 أهداف لتصبح النتيجة 7-2.

هدف جاء عن طريق محسن رمضان بتصوبية صاروخية بعد مرور 5 دقائق.

وظل الفارق 5 أهداف لتصبح النتيجة 9-4.

قلص المنتخب البلجيكي الفارق لتصبح النتيجة 13-9 لمنتخب مصر، بعدما سجل منتخبا 3 أهداف متتالية.

3 أهداف متتالية لمنتخبنا الوطني ضد بلجيكا ببطولة العالم لكرة اليد 🔥🔥 تابعوا مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/CPyGuaoTmU — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 19, 2023

وزاد منتخب مصر الفارق لـ 7 أهداف في الدقيقة 19 لتصبح 16-9.

ومن ثم أصبح الفارق 9 أهداف بعدما أصبحت النتيجة 20-11 بفضل هدف كريم هنداوي الذي سجل في المرمى الخالي لمنتخب بلجيكا.

كريم هنداوي يسجل هدف لمنتخبنا الوطني في شباك منتخب بلجيكا 💥💥 تابعوا مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/xztA4L7Mi7 — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 19, 2023

وتعرض علي زين للإصابة، لكنه عاد وأكمل اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 22-15.





























































بداية الشوط الثاني شهدت توسيع الفارق لـ 9 أهداف بفضل هدف علي زين لتصبح النتيجة 24-15.

سارت المباراة بالتوازي بين المنتخبين في الدقائق التالية هدفين لمصر مقابل مثلهما لبلجيكا.

وصل الفارق لـ 8 أهداف عندما أصبحت النتيجة 28-20.

وقبل 10 دقائق على نهاية اللقاء وصل الفارق لـ 6 أهداف بنتيجة 30-24 لمنتخب مصر.

وفي الدقيقة 53 تقلص الفارق لـ 5 أهداف، وأعاد أحمد خيري في ظهوره الأول اليوم الفارق لـ 6 أهداف بعدها مباشرة.

حميد يتألق ويتصدى لهدف.. ويسجل بعدها بكار هدف لمنتخبنا ضد بلجيكا تابعوا مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم لكرة اليد على #ONTime_Sports pic.twitter.com/mIkSmjPkrr — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 19, 2023

وتعرض أحمد هشام للإصابة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وانتهى اللقاء بفوز مصر بنتيجة 33-28.

وحصد يحيى الدرع جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما سجل 6 أهداف من أصل 9.