مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة التعاقد مع الجزائري أحمد قندوسي

ارتبط اسم الجزائري أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف، بالانضمام إلى الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية. فما حقيقة ذلك؟

علم FilGoal.com نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن قندوسي عُرض على الزمالك بواسطة وكلاء.

لكن المصدر شدد أن النادي لا يولي أولوية للتعاقد مع قندوسي خلال انتقالات يناير الجارية.

المصدر شدد على أن الأمر لم يتخط عرض اللاعب على النادي بواسطة وكلاء.

وأوضح المصدر أن الزمالك يركز خلال الفترة الحالية على محاولة ضم جون إيبوكا وعبد الله السعيد.

قندوسي

ويبلغ قندوسي 24 عامًا ويلعب في خط الوسط، وهو أحد ناشئي وفاق سطيف، ويلعب مع الفريق الأول منذ 2019.

ويتواجد قندوسي في صفوف منتخب الجزائر المشارك في كأس الأمم الإفريقية للمحليين.

وشارك قندوسي أساسيًا في أول مباراتين للجزائر في دور المجموعات أمام ليبيا وإثيوبيا.

وكان الزمالك قد تعاقد مع المغربي زكريا الوردي في الصيف الماضي، لكن اللاعب فسخ عقده سريعا وعاد بعدها لصفوف الرجاء.

ويمتد عقد قندوسي مع وفاق سطيف حتى صيف 2024، وبالتالي لا يحق له الرحيل مجانًا.

وفقد الزمالك لقبه في كأس مصر مؤخرا بخسارته أمام بيراميدز في نصف نهائي نسخة 2022 بركلات الجزاء الترجيحية.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة في الدوري أمام غريمه الأهلي مساء السبت بالجولة 14 للمسابقة.