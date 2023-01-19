انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (4) (2) توتنام.. محرز يتألق

الخميس، 19 يناير 2023 - 21:42

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - توتنام

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنام في لقاء مؤجل من الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ويحتل سيتي المركز الثاني برصيد 39 نقطة من 18 مباراة.

فيما يحتل توتنام المركز الخامس برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90: جووووووول الرابع انفرد من محرز ويودع الكرة في الشباك بسهولة بصناعة من الحارس

ق 64: تسديدة أرضية من محرز تسكن الزاوية القريبة للوريس

ق 60: العارضة تمنع الثاااالث للديوك

ق 53: جوووووووول هالاند يسجل برأسية من صناعة محرز

ق 51: جووووول ألفاريز يقلص الفارق

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووووول إيمرسون رويال يسجل الثاني برأسية عقب متابعة لكرة مرتدة من يد الحارس

ق 44: جووووووووووول كولوسفسكي يسجل هدف تقدم الديوك بعد خطأ من الحارس في التمرير

ق 42: ماذا أهدرت يا هالاند.. رأسية تمر أعلى العارضة

ق 39: لوريس يتألق ويتصدى لتسديدة هالاند

ق 20: بطاقة صفراء أولى من نصيب رياض محرز

بداية اللقاء

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
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