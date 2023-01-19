رونالدو 2 ميسي 1 وباريس سان جيرمان بطلا لكأس موسم الرياض

فاز باريس سان جيرمان بكأس موسم الرياض، بتغلبه على نجوم الهلال والنصر بخمسة أهداف مقابل أربعة في استاد الملك فهد الدولي.

ونُظمت المباراة على هامش موسم الرياض، وعرفت الظهور الأول لـ كريستيانو رونالدو منذ انضمامه لصفوف النصر في يناير الجاري.

وسجّل ليونيل ميسي، وماركينيوس، وسيرخيو راموس، وكيليان مبابي، وهوجو إيكتيكي أهداف سان جيرمان.

فيما سجل كريستيانو رونالدو -مرتين-، وجانج هيون سو، وأندرسون تاليسكا رباعية نجوم الهلال والنصر.

رونالدو x ميسي

مرة جديدة، تحديدًا في مواجهة تحدث للمرة 37، يلتقي كريستيانو رونالدو بـ ليونيل ميسي.

رونالدو قاد فريقًا مزيجًا من أبرز نجومي ناديي الهلال والنصر، ورافقه في الهجوم سالم الدوسري وموسى ماريجا، بقيادة فنية للأرجنتيني مارسيلو جاياردو؟

في المقابل دفع كريستوف جالتييه المدير الفني لـ باريس سان جيرمان بالثلاثي الناري: ميسي، كيليان مبابي، نيمار في الهجوم.

المنافسة الأجمل في تاريخ كرة القدم 🤝❤️ pic.twitter.com/U5NtAk6gcE — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2023

أميتاب باتشان

الاحتفالية الكبرى بدأت بظهور الممثل الهندي الأسطوري أميتاب باتشان رفقة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان.

وصافح باتشان كل لاعبي الفريقين والتقط الصور التذكارية معهم.

ميسي يضرب ورونالدو يرد

احتاج ميسي 3 دقائق فقط حتى يفتتح التسجيل ويحقق ما عجز عن فعله قبل عدة أسابيع: هز شباك محمد العويس.

لكن رونالدو كان مصممًا على ترك بصمته في ظهوره الأول بالملاعب السعودية بعد توقيعه للنصر، فحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 32 تسبب فيها كيلور نافاس وتركت علامة في وجه الدون إثر الاصطدام القوي.

وانبرى رونالدو للتسديد بنفسه وسجل بنجاح على يسار زميله السابق نافاس.

كيليان مبابي يطمئن على رونالدو بعد الكدمة التي تعرض لها أثناء التحامه مع نافاس ❤️#كأس_موسم_الرياض pic.twitter.com/Ca9jiPAGad — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2023

الإثارة ارتفعت عندما حصل خوان بيرنات على بطاقة حمراء بعد عرقلة الدوسري المنطلق بالسرعة القصوى نحو المرمى في الدقيقة 40.

ورغم النقص العددي، فقد نجح سان جيرمان في التقدم سريعا بواسطة ماركينيوس بعد عرضية مبابي في الدقيقة 43.

الإثارة وصلت إلى ذروتها عندما راجع الحكم تقنية الفيديو في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واحتسب ركلة جزاء لـ سان جيرمان بعد مشاهدته عرقلة أقدم عليها علي البليهي في حق نيمار.

وتقدّم نيمار بنفسه للتسديد، لكنه نفذ برعونة، لتستقر الكرة بهدوء بين قفازي العويس المتألق.

لم ينته الشوط الأول عند هذا الحد، بل صمم رونالدو على إدراك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع بعد أن أطلق رأسية ارتدت من القائم، وتابعها في الشباك مسجلا الثاني لفريق موسم الرياض.

⚽3' ميسي يسجل الهدف الأول ⚽34' رونالدو يتعادل من علامة الجزاء 🟥39' طرد لخوان بيرنات ⚽43' ماركينيوس يسجل الثاني لباريس 🥅45+1' ركلة جزاء لباريس 🧤45+3' العويس يتصدى لركلة الجزاء ⚽45+6' رونالدو يسجل التعادل 🍿🍿 pic.twitter.com/9l7Wp7pFck — FilGoal (@FilGoal) January 19, 2023

الإثارة تتواصل

في الشوط الثاني حاول رونالدو إكمال الهاتريك في الدقيقة 48 بضربة رأسية جديدة، لكن نافاس تصدى.

التقدم كان من نصيب الضيوف في الدقيقة 56 بواسطة سيرخيو راموس بعد عرضية مبابي المتألق.

لكن الرد جاء سريعا للغاية عن طريق الكوري جانج هيون من ضربة رأسية في الدقيقة 57.

الدقائق النارية استمرت عندما سجل مبابي الرابع من ركلة جزاء معيدًا باريس سان جيرمان إلى المقدمة.

قبل أن يبتعد سان جيرمان بفارق هدفين لأول مرة في الدقيقة 78 عن طريق البديل هوجو إيكتيكي.

واختتم البرازيلي تاليسكا أهداف المباراة الجميلة بتسديدة يسارية رائعة في الوقت بدل الضائع عانقت شباك الفرنسيين.