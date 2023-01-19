تين هاج يوضح رأيه في  الظهور الأول لفيجورست

عبر الهولندي إريك تبن هاج مدرب مانشستر يونايتد عن إعجابه بما قدمه مواطنه فاوت فيجورست، خلال ظهوره الأول مع الشياطين الحمر.

وخاض لاعب يونايتد الجديد أول مباراة له مع الفريق بعد أيام قليلة من انضمامه أمام المضيف كريستال بالاس على ملعب سيلهيرست بارك، وشارك كمهاجم وحيد.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الأمر ليس سهلا، فالانضمام إلى فريق جديد يسير بشكل جيد وطور طريقة لعبه على مدار 7 أشهر، يجعل الأمور صعبة".

وأضاف "أعتقد أنه كان الخيار الأفضل، لأنه يمتلك ما يؤهله ليكون المهاجم رقم 9 بالشكل الأمثل".

وتابع "أعتقد أنه قدم أداءً جيدًا، لقد قام بعمل جيد في الهدف بضغطه على دفاع المنافس بشكل أربك المدافعين، فساعد برونو فرنانديز على أن يكون حرا".

وأتم "أيضًا فيما يخص تطبيق الضغط على المنافس، يمكنك أن ترى أنها كانت بداية جيدة للغاية منه".

وشارك فيجورست أساسيا قبل أن يتم استبداله بسكوت ماكتومناي في الدقيقة 70.

وأوقف كريستال بالاس قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.

وسجل مايكل أوليسيه هدفا في الوقت بدل من الضائع ليخطف التعادل أمام مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

أما كريستال بالاس فارتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام أرسنال يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين.

وتعود آخر خسارة لفريق مانشستر يونايتد في الدوري إلى 6 نوفمبر الماضي بعد الهزيمة أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتوقف قطار مانشستر يونايتد بعد خمس انتصارات متتالية في مسابقة الدوري وتسع انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

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