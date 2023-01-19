بايرن يضم حارس سويسرا كبديل لنوير

الخميس، 19 يناير 2023 - 16:49

كتب : FilGoal

يان سومر - بايرن ميونيخ

وجد ضالته في سويسرا.. أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الخميس ضم السويسري يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ.

قبل أسابيع، أعلن مانويل نوير حارس بايرن نهاية موسمه عقب تعرضه لكسر في أسفل القدم، ليبدأ بايرن في التحرك لضم بديل.

وعبر سومر الكشف الطبي بنجاح ووقع على عقد يربطه بالبافاري حتى صيف 2025.

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وكان نادي مونشنجلادباخ ينتظر إتمام صفقة السويسري يوناس أوملين حارس مونبيليه قبل التخلي عن سومر لبايرن.

وخضع أوملين للكشف الطبي مع جلادباخ صباح الخميس، وأعلن النادي ضمه بشكل رسمي (التفاصيل).

سومر البالغ من العمر 34 عاما تدرب مع فريقه الجديد مساء الخميس، وقد يتواجد ضمن القائمة التي تواجه لايبزيج يوم الجمعة في الدوري الألماني.

وأشارت تقارير إلى أن عرض بايرن بدفع 8 ملايين يورو + مليون يورو كمتغيرات أوفى بمطالب جلادباخ.

يذكر أن سومر انتقل إلى جلادباخ قبل 8 مواسم ونصف قادما من بازل السويسري أين تزامل مع الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

وارتدى يان قميص منتخب سويسرا في 80 مباراة دولية وهو الحارس الأساسي للفريق طوال السنوات الأخيرة.

وكان سفين أولرايش قد ظهر بمستويات طيبة حين لعب كبديل لنوير في فترة إصابته قبل كأس العالم 2022.

حين أصيب كتب نوير عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "مرحبا، ماذا يمكن أن أقول؟ نهاية العام ربما كان من الممكن أن تنتهي بشكل أفضل".

وواصل "حينما كنت أجعل ذهني صافيا أثناء التزلج على الجليد، تعرضت لكسر في أسفل القدم".

وأردف "أجريت جراحة ناجحة وأشكر جميع الأطباء، لكنني مازلت أشعر بالألم والموسم بالنسبة لي انتهى".

وكان نوير يعاني من إصابة قبل شهرين وكانت مشاركته في كأس العالم 2022 مع منتخب ألمانيا محل شك.

ولكن شارك نوير في وداع ألمانيا للمونديال من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وودع منتخب ألمانيا البطولة بعدما هُزم من اليابان وتعادل مع ألمانيا وفوز على كوستاريكا، لكن فارق الأهداف تسبب في تأهل المنتخب الآسيوي واللاروخا.

يان سومر بايرن ميونيخ بروسيا مونشنجلادباخ
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