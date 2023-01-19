سويسري رحل وآخر انضم.. جلادباخ يصطاد حارس مونبيليه

الخميس، 19 يناير 2023 - 17:21

كتب : FilGoal

منتخب سويسرا في مواجهة إسبانيا - يورو 2020

لن تتغير الحراسة السويسرية لفريق بروسيا مونشنجلادباخ رغم تغير الأسماء.. فقد أعلن النادي ضم السويسري يوناس أوملين قادما من مونبيليه الفرنسي، ليعوض رحيل مواطنه يان سومر إلى بايرن ميونيخ.

وأعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الخميس ضم السويسري يان سومر حارس بروسيا مونشنجلادباخ، ليتبعه جلادباخ بالإعلان عن ضم أوملين.

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وكان نادي مونشنجلادباخ ينتظر إتمام صفقة السويسري يوناس أوملين حارس مونبيليه قبل التخلي عن سومر لبايرن.

وخضع أوملين للكشف الطبي مع جلادباخ صباح الخميس، ووقع على عقد يربطه بالنادي حتى صيف 2027.

فيما عبر سومر الكشف الطبي بنجاح ووقع على عقد يربطه بالبافاري حتى صيف 2025.

وقد يظهر أوملين - 29 عاما - لأول مرة بقميص جلادباخ حين يواجه باير ليفركوزن يوم الأحد في الدوري الألماني.

بينما تدرب سومر البالغ من العمر 34 عاما مع فريقه الجديد مساء الخميس، وقد يتواجد ضمن القائمة التي تواجه لايبزيج يوم الجمعة في الدوري الألماني.

وأشارت تقارير إلى أن عرض بايرن بدفع 8 ملايين يورو + مليون يورو كمتغيرات أوفى بمطالب جلادباخ.

يذكر أن سومر انتقل إلى جلادباخ قبل 8 مواسم ونصف قادما من بازل السويسري أين تزامل مع الثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

وارتدى يان قميص منتخب سويسرا في 80 مباراة دولية وهو الحارس الأساسي للفريق طوال السنوات الأخيرة.

بينما ظهر يوناس في 4 مباريات دولية فقط.

يوناس أوملين يان سومر سويسرا بروسيا مونشنجلادباخ بايرن ميونيخ
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