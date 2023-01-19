دي خيا يكشف شعور لاعبي يونايتد عقب التعادل القاتل مع كريستال بالاس

الخميس، 19 يناير 2023 - 16:22

كتب : FilGoal

إريكسن - مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

أوضح ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد أن الشعور بخيبة الأمل سيطر على لاعبي فريقه عقب فقدان نقطتين أمام كريستال بالاس في الوقت القاتل.

وأوقف كريستال بالاس قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي بهدف لكل منهما.

وقال دي خيا في تصريحات نشرها موقع ناديه إن خيبة الأمل سيطرت على الأجواء داخل غرفة تبديل الملابس عقب اللقاء.

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وأضاف الإسباني "خاصة لأننا استقبلنا هدف التعادل في الدقيقة 90".

وتابع "من الصعب تحمل ضياع الفوز، لكن لأكون صادقا أعتقد أن كريستال بالاس يستحق التعادل".

وأكمل "في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد وصنعنا العديد من الفرص وسجلنا هدفًا رائعًا، لكن منذ بداية الشوط الثاني، فقدنا السيطرة على المباراة".

وواصل "لقد أهدرنا العديد من الفرص، وارتكبنا العديد من الأخطاء بالقرب من منطقة الجزاء، ومنحنا لهم الفرصة لتسجيل هدف من مخالفة".

وعن مواجهة أرسنال في قمة الدوري الأحد المقبل، قال دي خيا "بالطبع يكون من الصعب التعامل مع ضياع الفوز في اللحظات الأخيرة، لكن علينا المضي قدمًا. أمامنا مباراة ضخمة أخرى يوم الأحد، لذا يجب أن نكون مستعدين بشكل جيد للغاية".

واستمر "كل مباراة في الدوري الإنجليزي صعبة، خاصة خارج ملعبنا. دعونا نتعافى جيدا، ونمضي قدما، أحيانًا نسجل في النهاية، وأحيانًا تسجل فرق أخرى في النهاية. هذه هي كرة القدم".

يحتل يونايتد المركز الثالث جدول الترتيب بفارق 8 نقاط عن أرسنال وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الوصيف.

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