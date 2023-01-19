تشكيل اتحاد جدة - حجازي وطارق حامد أساسيان أمام الفيحاء في الدوري

الخميس، 19 يناير 2023 - 16:14

كتب : FilGoal

طارق حامد وحجازي وحمد الله في مواجهة الباطن

يبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد في التشكيل الأساسي لاتحاد جدة أمام الفيحاء.

ويستضيف اتحاد جدة فريق الفيحاء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي.

وحقق اتحاد جدة الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية.

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وجاء تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيحاء كالتالي:

المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: أحمد شراحيلي – زكريا هوساوي – أحمد حجازي – حمد الله العليان.

الوسط: طارق حامد – هارون كمارا - رومارينهو - برونو هنريكي – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر المتصدر.

وكان اتحاد جدة قد استعاد نغمة الانتصارات في الجولة الماضية بعد التعثر في مباراتين على التوالي.

وخسر اتحاد جدة أمام الهلال بهدف دون مقابل في الجولة الحادية عشر قبل أن يتعادل مع الشباب بهدف لكل منهما.

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