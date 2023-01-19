تين هاج: غياب كاسيميرو أمام أرسنال لا يقلقني.. لقد أسقطناهم بدونه من قبل

الخميس، 19 يناير 2023 - 13:05

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد وريال سوسيداد

لا يشعر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالقلق من غياب كاسيميرو نجم خط الوسط أمام أرسنال في المباراة المرتقبة خلال أيام.

ونال البرازيلي بطاقة صفراء في لقاء كريستال بالاس يوم الأربعاء ليغيب عن قمة الدوري يوم الأحد المقبل بسبب تراكم البطاقات.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "غياب كاسيميرو أمام أرسنال؟ في مواجهتنا الأخيرة تغلبنا على أرسنال بدون كاسيميرو، لذلك علينا أن نفعل الشيء نفسه مجددا".

أخبار متعلقة:
رغم عودة دوبرافكا.. نيوكاسل يمدد تعاقده مع كاريوس سومر يخضع للكشف الطبي مع بايرن.. وجلادباخ يستعد للإعلان عن بديله ألفاريز: أحاول التعلم من هالاند يوميا.. إنه يساعدني كثيرا لتعويض صفقة مودريك.. ذا أثليتك: أرسنال يدخل مفاوضات ضم تروسارد

يونايتد لقن أرسنال هزيمته الوحيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مطلع سبتمبر الماضي في مباراة شاهدها كاسيميرو من مقاعد البدلاء، فقد كان في أيامه الأولى مع الفريق.

وأضاف "كان كاسيميرو يستهدف افتكاك الكرة، ولكنه أخطأ وحصل على بطاقة صفراء وهذا يحدث في كرة القدم".

وتابع "فور نهاية مباراة كريستال بالاس وداخل غرفة الملابس قلت إننا نتطلع للسير إلى الأمام. سنقوم بعملية التعافي، ثم نشاهد أرسنال ونضع الخطة المناسبة".

وواصل الهولندي "يجب على اللاعبين التأكد من استعدادهم الجيد لتلك المباراة لأنها مباراة قمة، فمن الرائع خوض مثل تلك المباريات".

أرسنال يحتل قمة الدوري بفارق 8 نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وعن لقاء كريستال بالاس، أوضح "لقد سيطرنا على المباراة، لكن كان يتعين علينا استغلال الفرص التي سنحت لنا. إذا سجلنا الهدف الثاني لحسمت الأمور. في النهاية لم نكن محظوظين بما يكفي".

وأكمل تين هاج "إذا استقبلت هدفا قبل النهاية بدقيقة أو دقيقتين، يكون من الصعب الرد، على الرغم من أنه سنحت لنا فرصة لتسجيل الهدف الثاني عن طريق كاسيميرو، ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نتعلم الدرس".

وأوقف كريستال بالاس قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.

وسجل مايكل أوليسيه هدفا في الوقت بدل من الضائع ليخطف التعادل أمام مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

إريك تين هاج مانشستر يونايتد أرسنال كاسيميرو كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
رغم عودة دوبرافكا.. نيوكاسل يمدد تعاقده مع كاريوس لتعويض صفقة مودريك.. ذا أثليتك: أرسنال يدخل مفاوضات ضم تروسارد ألفاريز: أحاول التعلم من هالاند يوميا.. إنه يساعدني كثيرا ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل انتهت الدوري الإنجليزي - كريستال بالاس (1)-(1) مانشستر يونايتد.. نهاية المباراة تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال تين هاج يختار اللاعب الذي يريد أن يدربه من الماضي أو الحاضر كلوب يتحدث عن تجدد المواجهة مع برايتون بعد أيام من الخسارة بثلاثية
أخر الأخبار
الاتحاد العراقي: نهائي خليجي 25 في موعده بالبصرة 16 دقيقة | الوطن العربي
توتو ميركاتو: مواجهة سبيزيا تفعل بند التجديد التلقائي بين ماتيتش وروما 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
تين هاج: غياب كاسيميرو أمام أرسنال لا يقلقني.. لقد أسقطناهم بدونه من قبل ساعة | الدوري الإنجليزي
لاجازيتا ديلو سبورت تكشف خطة يوفنتوس في سوق الانتقالات.. وموقف أليجري ساعة | الكرة الأوروبية
رغم عودة دوبرافكا.. نيوكاسل يمدد تعاقده مع كاريوس ساعة | الدوري الإنجليزي
لتعويض صفقة مودريك.. ذا أثليتك: أرسنال يدخل مفاوضات ضم تروسارد ساعة | ميركاتو
سومر يخضع للكشف الطبي مع بايرن.. وجلادباخ يستعد للإعلان عن بديله ساعة | ميركاتو
بسبب احتشاد الجماهير.. محافظ البصرة يكشف إمكانية إلغاء نهائي خليجي 25 ونقل المباراة 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر