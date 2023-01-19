تين هاج: غياب كاسيميرو أمام أرسنال لا يقلقني.. لقد أسقطناهم بدونه من قبل

لا يشعر إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد بالقلق من غياب كاسيميرو نجم خط الوسط أمام أرسنال في المباراة المرتقبة خلال أيام.

ونال البرازيلي بطاقة صفراء في لقاء كريستال بالاس يوم الأربعاء ليغيب عن قمة الدوري يوم الأحد المقبل بسبب تراكم البطاقات.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "غياب كاسيميرو أمام أرسنال؟ في مواجهتنا الأخيرة تغلبنا على أرسنال بدون كاسيميرو، لذلك علينا أن نفعل الشيء نفسه مجددا".

يونايتد لقن أرسنال هزيمته الوحيدة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مطلع سبتمبر الماضي في مباراة شاهدها كاسيميرو من مقاعد البدلاء، فقد كان في أيامه الأولى مع الفريق.

وأضاف "كان كاسيميرو يستهدف افتكاك الكرة، ولكنه أخطأ وحصل على بطاقة صفراء وهذا يحدث في كرة القدم".

وتابع "فور نهاية مباراة كريستال بالاس وداخل غرفة الملابس قلت إننا نتطلع للسير إلى الأمام. سنقوم بعملية التعافي، ثم نشاهد أرسنال ونضع الخطة المناسبة".

وواصل الهولندي "يجب على اللاعبين التأكد من استعدادهم الجيد لتلك المباراة لأنها مباراة قمة، فمن الرائع خوض مثل تلك المباريات".

أرسنال يحتل قمة الدوري بفارق 8 نقاط عن ملاحقيه مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وعن لقاء كريستال بالاس، أوضح "لقد سيطرنا على المباراة، لكن كان يتعين علينا استغلال الفرص التي سنحت لنا. إذا سجلنا الهدف الثاني لحسمت الأمور. في النهاية لم نكن محظوظين بما يكفي".

وأكمل تين هاج "إذا استقبلت هدفا قبل النهاية بدقيقة أو دقيقتين، يكون من الصعب الرد، على الرغم من أنه سنحت لنا فرصة لتسجيل الهدف الثاني عن طريق كاسيميرو، ولكن هذه هي كرة القدم وعلينا أن نتعلم الدرس".

وأوقف كريستال بالاس قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.

وسجل مايكل أوليسيه هدفا في الوقت بدل من الضائع ليخطف التعادل أمام مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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