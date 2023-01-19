رغم عودة دوبرافكا.. نيوكاسل يمدد تعاقده مع كاريوس

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد تمديد تعاقده مع حارس ليفربول السابق لوريس كاريوس حتى نهاية الموسم.

في سبتمبر الماضي وقع كاريوس على عقد قصير الأمد مع نيوكاسل حتى يناير 2023 مع إمكانية التمديد حتى نهاية الموسم في صفقة انتقال حر.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "يمكن لنيوكاسل يونايتد تأكيد بقاء لوريس كاريوس مع النادي حتى نهاية موسم 2022/23".

ويأتي تمديد تعاقد نيوكاسل مع كاريوس رغم قطع إعارة حارسه السلوفاكي مارتن دوبرافكا إلى مانشستر يونايتد في بداية يناير.

كاريوس لعب في صفوف ليفربول خلال الفترة من 2016 إلى 2018 قبل أن يخرج معارا إلى بشكتاش التركي ثم يونيون برلين الألماني.

وتواجد ابن الـ29 عاما في فريق شباب مانشستر سيتي من 2009 حتى 2011.

ولم يلعب كاريوس أي دقيقة مع نيوكاسل منذ انضمامه.

فيما قضى دوبرافكا أربعة أشهر مع مانشستر يونايتد شارك خلالها في مباراتين.

واستقبل دوبرافكا هدفين في انتصار مانشستر يونايتد على أستون فيلا 4-2 في كأس الرابطة، قبل أن يخرج بشباك نظيفة أمام بيرنلي في نفس المسابقة.

وقال نيوكاسل عبر موقعه بعد عودة الحارس: "دوبرافكا الآن سيقدم منافسة على حراسة المرمى مع نيك بوب".