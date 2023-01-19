لتعويض صفقة مودريك.. ذا أثليتك: أرسنال يدخل مفاوضات ضم تروسارد

يدخل أرسنال في مفاوضات جادة مع نادي برايتون من أجل ضم جناح الفريق لياندرو تروسارد لتعويض صفقة ميخايلو مودريك.

وكان مودريك هدفا لأرسنال في سوق الانتقالات الشتوية الجارية قبل أن يحسم تشيلسي الصفقة في النهاية.

وكشفت صحيفة ذا أثليتك أن أرسنال دخل في مفاوضات حقيقية مع برايتون من أجل ضم تروسارد.

وأشار التقرير إلى أن أرسنال لم يصل إلى اتفاق نهائي بعد مع برايتون ولكن المفاوضات لا تزال جارية.

وكانت تقارير إنجليزية قد أفادت دخول تروسارد في مشاكل مع روبرتو دي زيربي المدير الفني مما أدى إلى استبعاده في المباراة الأخيرة.

ومن جانبه دافع المدرب الإيطالي عن اللاعب وأوضح أنه على استعداد لفتح الباب إلى تروسارد مجددا لأنه لاعب مهم ولكن عليه تفهم أن المدير الفني من يضع القواعد داخل غرفة الملابس.

ولعب الدولي البلجيكي 16 مباراة مع برايتون في مسابقة الدوري هذا الموسم ونجح في تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

وانضم تروسارد إلى برايتون قادما من جينك البلجيكي في صيف 2019.

ولعب تروسارد 24 مباراة دولية مع منتخب بلجيكا ونجح في تسجيل خمسة أهداف.

وينفرد أرسنال بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 18 مباراة وبفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه.

حلم أرسنال الضائع

ارتبط اسم مودريك بالانضمام إلى أرسنال خلال الفترة الماضية، بل ذكرت صحيفة "جارديان" بين مصادر أخرى أن اللاعب اقترب بالفعل من التوقيع مع أرسنال قبل يومين.

لكن تشيلسي -غريم أرسنال- دخل في الصفقة في آخر لحظة، وقدّم عرضًا أكبر لـ شاختار.

التقارير ذكرت بعدها أن رغبة اللاعب كانت الانضمام إلى أرسنال وليس تشيلسي، لتبذل إدارة شاختار جهدا إضافيا في إقناعه بارتداء قميص البلوز.

الأمر انعكس على جلسة تصوير مودريك كلاعب جديد في تشيلسي، إذ ظهر عابث الوجه في كل الصور، مما أثار سخرية المتابعين ليعتبره البعض قد انتقل إلى تشيلسي "مُجبرًا".

مودريك

مودريك (22 عامًا) أبرز موهبة أوكرانية على الساحة في الفترة الماضية.

وبدأ مودريك مسيرته مع شاختار، ولعب معارًا لـ أرسنال كييف وداسنا تشيرنيف.

وخاض مودريك 44 مباراة مع الفريق الأول لـ شاختار، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 17 هدفا.

وفاز مودريك بالدوري الأوكراني 2020 مع شاختار، كما فاز بكأس السوبر 2021، وفاز بجائزة أفضل لاعب في النادي لعامي 2021 و2022.

وخاض مودريك 8 مباريات دولية مع أوكرانيا، ولم يظهر معها في أي بطولة كبيرة حتى اللحظة.