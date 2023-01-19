ألفاريز: أحاول التعلم من هالاند يوميا.. إنه يساعدني كثيرا

الخميس، 19 يناير 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي وليفربول – كأس الدرع الخيرية

أوضح الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي أنه يتعلم من زميله إرلينج هالاند، مؤكدا أنه يحاول التطور للعب بمفرده أو بجواره في هجوم الفريق السماوي.

وانضم الثنائي إلى صفوف سيتي في الصيف الماضي، لكن هالاند يلعب معظم المباريات كأساسي في ظل تألقه الشديد وتسجيل العديد من الأهداف، ولم يتغير الوضع كثيرا بعد تتويج ألفاريز بكأس العالم 2022.

وقال ألفاريز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند ليس لاعبا رائعا وحسب، بل هو شخص جيد يحاول دائما مساعدتي".

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وأضاف "لقد أثبت كم هو لاعب جيد بكل الأهداف التي سجلها، ليس فقط في مانشستر سيتي فقط ولكن أيضا في أنديته السابقة".

وأكمل "ما أدهشني بشأنه هو عقليته، فهو يريد المزيد والمزيد كل يوم، وكذلك بسبب طوله فهو قوي وسريع وذكي وحاسم أمام المرمى ويصنع الفارق مع الفريق".

وشدد "أنا أحاول التعلم من هالاند يوميا، وأرى ما يمكنني الاستفادة منه، فاللعب مع الأفضل دائما ما يساعدك".

وتوج ألفاريز مع الأرجنتين بكأس العالم 2022 في الـ22 من عمره، بينما لم يشارك زميله النرويجي في المونديال.

وأتم "أبذل قصارى جهدي وأحاول إعداد نفسي حتى أتمكن من اللعب كمهاجم وحيد أو كمهاجم آخر بجوار هالاند".

ويلعب مانشستر سيتي مع توتنام يوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

إرلينج هالاند جوليان ألفاريز مانشستر سيتي
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