أبو جبل وزراق سيسيه على رأس قائمة أمير عبد العزيز الأولى أمام الاتحاد

أعلن أمير عبد العزيز المدير الفني لـ البنك الأهلي الجديد قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويواجه البنك الأهلي منافسه الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري على استاد القاهرة.

وجاءت قائمة الـ20 لاعبا كالآتي:

حراسة المرمي: محمد أبو جبل - أحمد صبحي.

الدفاع: أحمد ياسين - محمود الجزار - أمير مدحت - عاصم صلاح -أسامة ابراهيم - إسحاقو يعقوبو.

الوسط: محمد فتحي - أحمد سعيد - أحمد توفيق - محمد لعبة - محمد هلال - موسي دياوارا - أحمد ياسر - محمود قاعود - إسلام جابر

الهجوم: رزاق سيسيه - أسامة فيصل - ناصر منسي.

وتولى أمير عبد العزيز تدريب البنك الأهلي بعد رحيل حلمي طولان عن الفريق.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة.

وتولى حلمي طولان مهمة تدريب البنك الأهلي خلفا لخالد جلال الذي تمت إقالته كذلك.

وبدأ المدرب صاحب الـ73 عاما مشواره مع البنك بملاقاة المصري وتعادل سلبيا بدون أهداف آنذاك.

وكان الظهور الأخير لطولان بتعادل إيجابي بثلاثة أهداف مع الداخلية اليوم.

وإجمالا قاد طولان البنك الأهلي في ثماني مباريات فاز مرة وحيدة على المقاولون العرب بهدفين لهدف.

وتعادل البنك الأهلي تحت قيادة طولان أربع مرات وخسر في ثلاث لقاءات.

ويبتعد البنك الأهلي عن أول مراكز الهبوط الذي يحتله حرس الحدود بفارق أربع نقاط ولقاء أقل لصالح الأخير.