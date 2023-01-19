ظهور فيجورست الأول.. كريستال بالاس يوقف قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل

الخميس، 19 يناير 2023 - 00:09

كتب : FilGoal

إريكسن - مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

أوقف كريستال بالاس قطار مانشستر يونايتد بتعادل في الوقت القاتل لتنتهي المباراة بهدف لكل منهما.

وسجل مايكل أوليسيه هدفا في الوقت بدل من الضائع ليخطف التعادل أمام مانشستر يونايتد في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 39 نقطة بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يتفوق بفارق الأهداف.

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أما كريستال بالاس فارتفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

وشهد اللقاء مشاركة فوتر فيجورست لأول مرة بقميص مانشستر يونايتد بعد انضمامه في سوق الانتقالات الجارية.

وشارك فيجورست أساسيا قبل أن يتم استبداله بسكوت ماكتومناي في الدقيقة 70.

ويلعب مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام أرسنال يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة العشرين.

وتعود آخر خسارة لفريق مانشستر يونايتد في الدوري إلى 6 نوفمبر الماضي بعد الهزيمة أمام أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتوقف قطار مانشستر يونايتد بعد خمس انتصارات متتالية في مسابقة الدوري وتسع انتصارات متتالية في مختلف المسابقات.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بسيطرة من مانشستر يونايتد على الكرة بحثا عن تسجيل مبكر.

وكاد ماركوس راشفورد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثامنة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن شتتها الدفاع بنجاح.

وسقط ليساندرو مارتينيز في الدقيقة 17 بسبب الإصابة في الرأس ولكن استأنف المدافع الأرجنتيني اللعب بعد وضع ضمادة طبية.

ومرر لوك شاو عرضية في الدقيقة 31 إلى الوافد الجديد فوتر فيجورست ولكن حولها برأسية أعلى العارضة.

وباغت أودسون إدوارد مهاجم كريستال بالاس دفاع يونايتد في الدقيقة 41 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تصدى لها دي خيا بنجاح.

وسقط سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 72 وسط مطالبات بركلة جزاء ولكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو أمر الحكم باستئناف اللعب.

وسجل مايكل أوليسيه هدفا قاتلا من ركلة ثابتة في الدقيقة 91 نفذها بطريقة رائعة ارتطمت بالعارضة ثم سكنت شباك ديفيد دي خيا.

المصائب لا تأتي فرادى

يلعب فريق مانشستر يونايتد مباراته المقبلة أمام أرسنال ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري.

وقبل الاصطدام بمتصدر الترتيب، تأكد غياب كاسيميرو بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتلقى كاسيميرو بطاقة صفراء في الدقيقة 80 بسبب تدخل قوي على لاعب كريستال بالاس.

توقف السلسلة

توقفت انتصارات مانشستر يونايتد بعد التعادل أمام كريستال بالاس فيمسابقة الدوري.

ونجح الشياطين الحمر في تحقيق تسعة انتصارات متتالية قبل مواجهة كريستال بالاس.

وبدأ مانشستر يونايتد سلسلة الانتصارات المتتالية يوم 10 نوفمبر الماضي بالفوز على أستون فيلا في كأس الرابطة.

ونجح بعدها الشياطين الحمر في تحقيق الفوز على فولام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وعاد مانشستر يونايتد عقب كأس العالم بانتصار ثالث وهذه المرة في كأس الرابطة.

وتلى ذلك الانتصار ثلاث مباريات متتالية في مسابقة الدوري على حساب أندية نوتنجهام وولفرهامبتون وبورنموث.

أما في شهر يناير فنجح مانشستر يونايتد في تحقيق أربع انتصارات بعد الفوز على إيفرتون في كأس الاتحاد ثم تشارلتون في كأس الرابطة وانتصارين في الدوري على حساب مانشستر سيتي .

وانتهت سلسلة الانتصارات المتتالية بتعادل أمام كريستال بالاس لكن لا يزال يحافظ الشياطين الحمر على سلسلة اللا هزيمة.

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