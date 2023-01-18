تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال

دفع إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بـ فوتر فيجورست مهاجم الفريق الجديد في التشكيل الأساسي أمام كريستال بالاس.

فوتر فيجورست النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأجرى تين هاج ثلاثة تغييرات في التشكيل الأساسي بعد الدفع بكل من ليساندرو مارتينيز وأنتوني وفيجورست.

ويغيب عن قائمة مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس، الفرنسي أنتوني مارسيال بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: لوك شاو- ليساندرو مارتينيز - رافائيل فاران - آرون وان بيساكا

الوسط: أنتوني - كاسيميرو- كريستيان إريكسن

الهجوم: ماركوس راشفورد - فوتر فيجورست - برونو فيرنانديز

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة عقب خوض 18 مباراة.

أما كريستال بالاس فيتواجد في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز في خمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

وتغلب يونايتد في الجولة الأخيرة على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.