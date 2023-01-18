مباشر السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(2) إنتر.. جوووول دجيكو والثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة السوبر الإيطالي بين ميلان ضد إنتر التي تقام في استاد الملك فهد في السعودية.

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ق 21: جووووول دجيكو والثاني

ق 12: جووووول إنتر والأول دي ماركو

انطلاق المباراة