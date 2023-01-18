تريزيجيه أساسي مع طرابزون في كأس تركيا ضد عمراني سبور
الأربعاء، 18 يناير 2023 - 18:45
كتب : FilGoal
يقود محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر هجوم فريقه طرابزون سبور في كأس تركيا.
تريزيجيه
النادي : طرابزون سبور
ويلعب طرابزون ضد عمراني سبور في دور الـ16 لكأس تركيا.
وانتقل تريزيجيه لصفوف طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من أستون فيلا الإنجليزي.
وخلال الموسم الجاري لعب تريزيجيه مع طرابزون 27 مباراة في مختلف البطولات.
سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.
وكان فريق طرابزون سبور تأهل إلى هذا الدور بعد التغلب على سامسون سبور 3-صفر في دور الـ32.
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