تريزيجيه أساسي مع طرابزون في كأس تركيا ضد عمراني سبور

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 18:45

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور - فنربخشة

يقود محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر هجوم فريقه طرابزون سبور في كأس تركيا.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

طرابزون سبور

ويلعب طرابزون ضد عمراني سبور في دور الـ16 لكأس تركيا.

وانتقل تريزيجيه لصفوف طرابزون بداية الموسم الجاري قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

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وخلال الموسم الجاري لعب تريزيجيه مع طرابزون 27 مباراة في مختلف البطولات.

سجل خلالها 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وكان فريق طرابزون سبور تأهل إلى هذا الدور بعد التغلب على سامسون سبور 3-صفر في دور الـ32.

تريزيجيه طرابزون كأس تركيا
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