أول فوز خارج القواعد.. هدف غائب من 2397 يوم يقود الداخلية للتفوق على الحرس

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 16:55

كتب : FilGoal

الداخلية - حرس الحدود

حقق الداخلية أول فوز له خارج قواعده في الدوري المصري بالتفوق على حرس الحدود في افتتاح الجولة 14 من المسابقة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد المكس.

سجل هدف اللقاء الوحيد: مؤمن عاطف.

ولأول مرة يسجل مؤمن عاطف هدفا في الدوري المصري منذ موسم 2015-16 عندما سجل بقميص أسوان في شباك الداخلية –فريقه الحالي- في مباراة انتهت بالفوز 1-0.

أخبار متعلقة:
التشكيل - حرس الحدود يستعين بمهاجمه الجديد.. وحسين رجب يقود الداخلية الثاني من فريقه.. أحمد شديد قناوي رجل مباراة حرس الحدود وأسوان مباراة الـ6 أهداف.. الداخلية والبنك الأهلي يتعادلان في الـ+102 بهدف قاتل.. أسوان ينجو من الهزيمة أمام حرس الحدود

الفارق الزمني بين الهدفين 2397 يوم.

وتكبد حرس الحدود هزيمته الأولى على أرضه منذ الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الثلاثين من نوفمبر 2022.

وخرج الداخلية من مراكز القاع بالوصول للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

فيما تراجع حرس الحدود مركزين للمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

التشكيل

استعان أحمد أيوب بمهاجمه الجديد فلانتين أودو القادم في سوق الانتقالات الشتوية لقيادة هجوم حرس الحدود.

وجلس أحمد علي كامل على مقاعد بدلاء حرس الحدود عقب انضمامه في بداية الشهر الجاري.

في المقابل قاد حسين رجب هجوم الداخلية رفقة سمير فكري وعيسى عبد الله.

Image

وصف المباراة

ردت العارضة تسديدة رائعة من سمير فكري للداخلية في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

ورد محمد رضا لاعب حرس الحدود في الدقيقة 22 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس.

وعقب عدة دقائق تعرض محمد رضا لإصابة في الوجه توقف على إثرها اللقاء لدقائق.

ومرت تسديدة كليتشي لاعب وسط الداخلية بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 32.

ورد عليه محمود طلعت بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 34.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني شارك أحمد علي كامل لأول مرة في الدوري الموسم الحالي في الدقيقة 60.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل مؤمن عاطف هدف فوز الداخلية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من الدفاع.

وأهدر البديل مصطفى فوزي فرصة تسجيل هدفا ثانيا للداخلية بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 84.

ودون خطورة على المرمى انتهى اللقاء بفوز الداخلية وحصد الـ 3 نقاط.

حرس الحدود الداخلية في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري العشري لـ في الجول: طلبت من إدارة سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو فيفا يعتمد تطبيق خاصية "VAR صوتي" في كأس العالم للأندية بينهم عنصر نسائي.. الكشف عن خمسة حكام مصريين في أمم إفريقيا للشباب مصدر من منظمة المنشطات لـ في الجول: تم أخذ عينات فتوح وعبد الله جمعة.. وهذا موقفنا من القمة تصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل.. فوزي رجل مباراة الإسماعيلي ضد طلائع الجيش قائمة بيراميدز - فتحي ورمضان أمام فاركو.. وغياب السعيد للإيقاف
أخر الأخبار
بهدف قاتل.. عمر السعيد يقود فيوتشر للفوز على إنبي والانفراد بوصافة الدوري 6 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل مانشستر يونايتد - فيجورست أساسي أمام كريستال بالاس.. واستبعاد مارسيال 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العشري لـ في الجول: طلبت من إدارة سموحة ضم الدبيس أو محمد أشرف.. ولا أريد ميكيسوني 18 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة عرض صنداونز لضم تاو 23 دقيقة | الكرة المصرية
رومانو: تمت.. ديباي إلى أتليتكو مدريد 24 دقيقة | ميركاتو
في غياب أوباما.. موسيماني يقود أهلي جدة لاقتحام مراكز الصعود للدوري السعودي 44 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - مفاجأة بطولة العالم.. هولندا وسمير غانم 44 دقيقة | كرة يد
مباشر السوبر الإيطالي - ميلان (0)-(2) إنتر.. جوووول دجيكو والثاني 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر