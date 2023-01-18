أول فوز خارج القواعد.. هدف غائب من 2397 يوم يقود الداخلية للتفوق على الحرس

حقق الداخلية أول فوز له خارج قواعده في الدوري المصري بالتفوق على حرس الحدود في افتتاح الجولة 14 من المسابقة بهدف دون رد في لقاء أقيم على استاد المكس.

سجل هدف اللقاء الوحيد: مؤمن عاطف.

ولأول مرة يسجل مؤمن عاطف هدفا في الدوري المصري منذ موسم 2015-16 عندما سجل بقميص أسوان في شباك الداخلية –فريقه الحالي- في مباراة انتهت بالفوز 1-0.

الفارق الزمني بين الهدفين 2397 يوم.

وتكبد حرس الحدود هزيمته الأولى على أرضه منذ الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في الثلاثين من نوفمبر 2022.

وخرج الداخلية من مراكز القاع بالوصول للمركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة.

فيما تراجع حرس الحدود مركزين للمركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.

التشكيل

استعان أحمد أيوب بمهاجمه الجديد فلانتين أودو القادم في سوق الانتقالات الشتوية لقيادة هجوم حرس الحدود.

وجلس أحمد علي كامل على مقاعد بدلاء حرس الحدود عقب انضمامه في بداية الشهر الجاري.

في المقابل قاد حسين رجب هجوم الداخلية رفقة سمير فكري وعيسى عبد الله.

وصف المباراة

ردت العارضة تسديدة رائعة من سمير فكري للداخلية في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

ورد محمد رضا لاعب حرس الحدود في الدقيقة 22 بتسديدة قوية تصدى لها الحارس.

وعقب عدة دقائق تعرض محمد رضا لإصابة في الوجه توقف على إثرها اللقاء لدقائق.

ومرت تسديدة كليتشي لاعب وسط الداخلية بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 32.

ورد عليه محمود طلعت بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 34.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني شارك أحمد علي كامل لأول مرة في الدوري الموسم الحالي في الدقيقة 60.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء سجل مؤمن عاطف هدف فوز الداخلية بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تشتيت خاطئ من الدفاع.

وأهدر البديل مصطفى فوزي فرصة تسجيل هدفا ثانيا للداخلية بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 84.

ودون خطورة على المرمى انتهى اللقاء بفوز الداخلية وحصد الـ 3 نقاط.