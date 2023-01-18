تين هاج يختار اللاعب الذي يريد أن يدربه من الماضي أو الحاضر

اختار الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد اللاعب الوحيد، الذي يرغب في العمل معه أكثر من غيره.

حين سئل عن الذي يرغب في تدريبه بين لاعبي الماضي والحاضر، أجاب تين هاج "سأفضل الحصول على يوان كرويف".

وأضاف "كنت أتمنى أن أقوم بتدريب النجم الراحل كرويف ضمن صفوف مانشستر يونايتد".

وتابع في مقطع مصور نشره حساب ناديه عبر تويتر "كان ليسهم بشكل رائع في مانشستر يونايتد".

كرويف.. فيثاغورس بحذاء كرة قدم

🫵 You asked Erik if he could manage one player in football, past or present, who would it be... And he's made a very strong choice 👏🇳🇱#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 18, 2023

وتوفي يوان كرويف أسطورة الكرة الهولندية في 2016 عن عمر يناهز 68 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

كرويف لعب لأياكس وبرشلونة وفينورد بالإضافة لمنتخب بلاده وحقق العديد من الإنجازات أبرزها الفوز بدوري الأبطال مع أياكس 3 مواسم متتالية.

مسيرته كمدرب أيضا كانت ممتازة خاصة مع برشلونة الذي صنع به أسطورة فريق الأحلام.

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