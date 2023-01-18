مؤتمر تشافي: رحيل ديباي ورافينيا؟ أريد بقاء جميع أفراد الفريق

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على رغبته في بقاء جميع اللاعبين خلال فترة يناير ونفى رغبته في رحيل ممفيس ديباي أو رافينيا.

ويستعد برشلونة لمواجهة سبتة في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا غدا الخميس على ملعب الأخير.

ويحتل سبنة المركز الأخير في دوري الدرجة الثالثة في إسبانيا.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي: "تجربة إنتر سيتي سارت بشكل جيد والشيء الأهم كان عدم الخسارة وصلنا لأفضل لحظاتنا في الموسم ولا يمكن أن ننحرف عن هدفنا وهو التتويج بالألقاب".

واستمر "لم أسمع شيء من ديباي هو لا يزال لاعبنا وأنا سعيد بوجوده لأنه لاعب محترف وغير اعتيادي وسنرى ما سيحدث في الساعات المقبلة ولكن أنا معتمد عليه حاليا".

وتابع "الشخص الوحيد الذي سيضطر للراحة هو أراوخو لأنه شعر ببعض الانزعاجات ولكن لا شيء خطير بالنسبة لباقي اللاعبين سيتجهون إلى سبتة جميعا باستثناء واحد أو اثنين بسبب المرض".

وتحدث تشافي عن إريك جارسيا قائلا: "هو دائما مفيد لنا وأنا أثق فيه بشدة وهناك منافسة كبيرة في ذلك المركز وجميعهم سيشاركون".

وشدد "هذه برشلونة لأنا لا أخفي شيئ، أريد تحقيق الفوز والاستمتاع بطريقة اللعب وأنا أشعر بالضغط في الكأس والدوري والدوري الأوروبي لأننا إذا لم نفز بالألقاب بنهاية الموسم ستقتولني".

وأكمل "كأس السوبر رفع معنوياتنا وأعطانا ثقة كبيرة لأن بعض اللاعبين لم يسبق لهم تحقيق الألقاب مع النادي وهذا مهم ولذلك سنواصل العمل الشاق بكل تواضع".

وتحدث تشافي عن شائعات انتقال رافينيا لأرسنال قائلا: "أنا سعيد باللاعبين ولا أريد رحيل أحد وإذا أراد أحدهم المغادرة سنتحدث معه ونحاول فهم الموقف والأمر طبيعي بالنسبة لمن يلعبون عدد أقل".

وأضاف "مسابقة الكأس تتوقف على التفاصيل ولن تكون المباراة سهلة والبطولة دائما ما تشهد المفاجآت ولا أتمنى أن يكون تشهد ذلك غدا".

وعن ليفاندوفسكي قال: "لقد تعرض لضربة في الظهر وسنرى كيف حاله ولكن الفكرة هي أنه سيتواجد في مباراة الكأس ويعاقبل في الدوري لذلك أود الاعتماد عليه".

وأتم "لا نفكر في المستقبل أنا سعيد بالفريق ولا أريد رحيل أي لاعب وجميعهم سيلعبون وأثق بهم".

وكان برشلونة قد تأهل لدور الـ 16 بعد الفوز على إنتر سيتي في دور الـ 32 بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.