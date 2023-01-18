كرة يد - الاتحاد الدولي يعلن إصابة أحد لاعبي مصر بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 16:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد إصابة أحد لاعبي منتخب مصر بفيروس كورونا، بجانب أحد لاعبي منتخب بلجيكا.

وأجرى الاتحاد الدولي 1086 اختبارا، كان منها 1084 سلبية بعد الجولة التمهيدية.

وتم عزل الثنائي في غرفتين منفصلتين ولن يتم السماح لهما بالتدرب أو العودة إلا بعد تحول اختبار الـPCR إلى سلبي.

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وشدد الاتحاد على أنه يجب على أطباء الفريق المعنيين التأكد من أن لاعبهم يتمتع بصحة جيدة ولائقة وأنه من الآمن بالنسبة له استئناف التدريب ولعب المباريات.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى الدور الرئيسي لبطولة العالم ليلعب ثلاث مباريات مقبلة من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وحقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات أمام منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

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ويستعرض لكم FilGoal.com مجموعة مصر وترتيبها في الدور الرئيسي:

يقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي رفقة منتخبات كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وبلجيكا والبحرين.

وتأهل منتخب مصر بـ 4 نقاط من فوزه على منتخبي كرواتيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلعب الفراعنة ثلاث مباريات على الترتيب أمام كل من بلجيكا والبحرين والدنمارك.

ويأتي جدول مباريات مصر كالآتي:

الخميس 19 يناير: مصر × بلجيكا

السبت 21 يناير: مصر × البحرين

الإثنين 23 يناير: مصر × الدنمارك

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويتلقي المتأهلان من مجموعة مصر لمواجهة المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

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ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي كالآتي:

1- الدنمارك 4 نقاط (+30 هدفا)

2- مصر 4 نقاط (+28 هدفا)

3 - كرواتيا 2 نقطة (+9 أهداف)

- البحرين 2 نقطة (-13 هدفا)

- بلجيكا 0 نقاط (-17 هدفا)

- الولايات المتحدة 0 نقاط ( -37 هدفا)

الطريق إلى النهائي

يلتقي المتأهلان من المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي مع المتأهلين من المجموعة الثانية التي تضم منتخبات السويد والبرتغال والمجر وايسلندا والبرازيل وكاب فيردي.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية من الدور الرئيسي كالآتي:

1- السويد 4 نقاط (+15 أهداف)

2- البرتغال 2 نقطة (+3 أهداف)

3- أيسلندا 2 نقطة (+2 هدف)

4- المجر 2 نقطة (-5 أهداف)

5- البرازيل 2 نقطة (-6 أهداف)

6- كاب فيردي 0 نقطة (-9 أهداف)

وتقام منافسات المجموعة الثانية أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

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