كلوب يتحدث عن تجدد المواجهة مع برايتون بعد أيام من الخسارة بثلاثية

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن تجدد المواجهة مع برايتون بعد أيام من الخسارة بثلاثية نظيفة، وذلك في كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 29 يناير الجاري.

هارفي إليوت سجل هدف فوز ليفربول على ولفرهامبتون في إعادة مباراة إعادة دور الـ64 من البطولة، ليتأهل الحمر لمواجهة برايتون في دور الـ32.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كانت مواجهة ولفرهامبتون مباراة جيدة على كافة الأصعدة. تنتظرنا مباراة مهمة للغاية يوم السبت ضد تشيلسي في الدوري".

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وعن مواجهة برايتون مجددا بعد الخسارة على يده 0-3 في الدوري هذا الأسبوع، أضاف "لا مشكلة في ذلك. سنلعب مع ولفرهامبتون مرة أخرى في الدوري قريبا. هكذا يكون جدول المباريات أحيانا".

وتابع "أردنا أن نتأهل إلى الدور التالي، وكنا نعرف أن خصمنا فيه سيكون برايتون، لذا لا مشكلة".

وعما إذا كان سعيدا بفرصة اللعب ضد برايتون مجددا، أشار "لا أعتقد أنني يجب أن أتحلى بثقة زائدة الآن وأقول لنرى متى يمكننا اللعب ضدهم مرة أخرى".

وواصل المدرب الألماني "الشيء المهم هو ضرورة أن نقدم أداءً أفضل ضدهم بعد 10 أيام من الآن".

وعن مستقبل روبيرتو فيرمينو، أوضح "لقد قلت من قبل أنني أريده أن يبقى في الفريق".

وسجل إليوت هدف ليفربول الوحيد أمام ولفرهامبتون بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

واتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعدما تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد.

وعاد نظام إعادة المباريات للعمل بعد التوقف منذ جائحة كورونا.

ويبدأ دور الـ32 للمسابقة في الأسبوع التالي.

ليفربول برايتون ولفرهامبتون
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