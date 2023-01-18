مؤتمر جوارديولا: فارق الثماني نقاط؟ لحقنا بـ ليفربول في موقف مشابه من قبل

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب غياب نجمه كيفن دي بروين عن تدريب الفريق أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن فريقه تمكن من قبل من اللحاق بليفربول بعد تأخر كبير في النقاط.

ويلعب مانشستر سيتي مع ليفربول غدا الخميس في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع للدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد.

وقال بيب جوارديولا عن غياب دي بروين عن التدريبات: "لقد كانت مسألة شخصية، وعاد لنا بالفعل".

وأضاف عن ستونز ودياز "عادا للتدريبات قبل يومين، ولديهما فرصة للمشاركة".

وواصل عن هدف مانشستر الأول "الأمر انتهى وحديثنا لن يغير شيء، بعد دقيقتين على نهاية المباراة كانت رسالتي للاعبين أنه يجب علينا التركيز على مواجهة توتنام. لن نتحدث مع المسؤولين وعلينا أن نحسن طريقة لعبنا وسيطرتنا على المباريات".

وتابع "تسديدة واحدة في آخر مباراتين؟ السبب هو أن الإبداع في الملعب لم يكن كما المعتاد، في بعض الأوقات تحتاج لتوسيع الملعب لإيجاد المساحات وصناعة الفرص وهو ما نعاني منه. الأمر لا يتعلق بمشكلة ذهنية، عندما نلعب بشكل جيد فالحديث دائما يكون عن التكتيك لذلك أنا من يجب أن يجد الحل".

وأردف عن فارق النقاط مع أرسنال "إنهم أفضل منا حتى الآن، ولكن ما زال هناك عديد المباريات ولا نفكر في الأمر. لقد لحقنا بليفربول في موقف مشابه قبل سنوات. فقط فكر في المباراة المقبلة وسنشاهد ما سيحدث، لقد عشنا هذا الموقف مرات عديدة".

واستطرد "الشعور بالراحة؟ لم أشعر ممطلقا بالحراة حتى لو كنت متقدما بثماني نقاط".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، مقابل 39 لمانستر سيتي

وأكمل عن هالاند "لقد لعبنا بشكل جيد للغاية معه، ولكي نلعب بشكل أفضل علينا أن نوصل له المزيد من الكرات".

وأجاب عن سؤال هل توتنام المباراة الأكبر في الموسم "لا يتعلق الأمر بمانشستر يونايتد أو بموقف الجدول، ولكن توتنام كان خصما صعبا دائما وهذا العام ليس استثنائا".