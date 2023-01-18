إليوت: الفوز على ولفرهامبتون خير إعداد لمواجهة تشيلسي

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 12:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح وهارفي إيليوت - رينجرز وليفربول

يؤمن هارفي إليوت لاعب ليفربول بأن الفوز على ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي سيكون خير إعداد لمواجهة تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل.

إليوت سجل هدف فوز ليفربول على ولفرهامبتون في إعادة مباراة إعادة دور الـ64 من البطولة، ليتأهل الحمر لمواجهة برايتون في دور الـ32.

وقال إليوت في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا أظهرنا ردة فعل جيدة بعد نتائجنا التي لم تكن جيدة مؤخرًا، فنحن لم نظهر بمستوانا المعهود في المباريات الأخيرة، ولكن أعتقد أننا يمكننا البناء على أدائنا أمام الذئاب في المباريات القادمة".

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وأضاف "علينا أن نقدم أداءً مماثلًا أمام تشيلسي السبت المقبل في الدوري، ستكون مباراة صعبة، ولكن هذا أفضل إعداد لها. نحن لا تنقصنا الثقة، وأتمنى أن نحقق نتيجة إيجابية في أنفيلد".

وشدد الإنجليزي الشاب "إنه فوز مهم للغاية بالنسبة لنا. نحن نرغب في تقديم عرض كروي جميل للجماهير في كل مباراة نخوضها".

وعن مواجهة برايتون في دور الـ32، أوضح "ستكون مباراة أخرى صعبة. لم نقدم أداءً جيدًا ضدهم في الأسبوع الماضي، ولكن، كما قلت، هذه المباراة يمكن أن تكون حجر الأساس الذي نبني عليه في المباريات القادمة".

وأتم "أتمنى أن نقدم أداءً مميزًا أيضًا ضد تشيلسي، نحن نفكر في المباراة التالية فقط، ونتعامل مع كل مباراة على حدة".

وسجل إليوت هدف ليفربول الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 من الشوط الأول.

واتجه الفريقان إلى مباراة الإعادة، بعدما تعادل ليفربول مع ضيفه ولفرهامبتون 2-2 على ملعب أنفيلد.

وعاد نظام إعادة المباريات للعمل بعد التوقف منذ جائحة كورونا.

ويبدأ دور الـ32 للمسابقة في الأسبوع التالي.

هارفي إليوت ليفربول ولفرهامبتون تشيلسي
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