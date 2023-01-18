تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 18 يناير 2023 - 11:40

كتب : FilGoal

محمد صلاح يرتدي شارة قيادة ليفربول ضد ولفرهامبتون

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في التسجيل في شباك ولفرهامبتون في المباراة التي فاز بها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري كبديل في النصف ساعة الأخيرة من مباراة إعادة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي والتي انتهت بفوز الحمر 1-0

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ6.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان هارفي إليوت الذي سجل هدف المباراة الوحيد، فوصل متوسط تقييمه لـ8 درجات من عشرة.

رصيد قائد منتخب مصر من الأهداف في الموسم الجديد توقف عند 17 هدفا.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 282 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 173 هدفا وأرسل 69 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول ولفرهامبتون
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