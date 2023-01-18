مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 18 يناير والقنوات الناقلة.. ثلاث مباريات في الدوري ومانشستر للضغط على أرسنال

تبدأ اليوم الأربعاء مباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري بثلاث مباريات.

ويستضيف حرس الحدود نظيره الداخلية في الثالثة إلا الربع عصرا على استاد المكس، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الغياتي.

ويلعب طلائع الجيش مع الإسماعيلي في الخامسة مساء على استاد الكلية الحربية، وتذاع عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق أيمن الكاشف.

ويخرج نادي فيوتشر لمواجهة إنبي على استاد بترو سبورت في السابعة مساء، وتذاع عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

وفي الدوري الإنجليزي، يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة كريستال بالاس في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس بريميوم 1 بتعليق خليل البلوشي.

وتلعب ثماني مباريات في كأس العالم لكرة اليد حيث يلعب منتخب السعودية مع تشيلي في الرابعة والنصف عصرا.

ويواجه المنتخب السويدي نظيره المجري في التاسعة والنصف مساء، وتلعب فرنسا أمام مونتنجرو، وإسبانيا أمام بولندا، وكاب فيردي أمام إيسلندا، وأوروجواي أمام كوريا الجنوبية في السابعة مساء.

ويلعب منتخب البرازيل أمام البرتغال، وإيران أمام سلوفينيا في الرابعة والنصف عصرا.