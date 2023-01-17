بي بي سي: القبض على مشجع توتنام المعتدي على رامسديل

ألقي القبض على مشجع توتنام بعد الاعتداء على أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال في دربي شمال لندن.

أرون رامسديل النادي : أرسنال أرسنال

وفاز أرسنال بهدفين دون رد أمام توتنام في دربي شمال لندن في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتدى مشجع لـ توتنام بعد نزوله الملعب على رامسديل عقب صافرة النهاية.

وذكرت بي بي سي أن شرطة لندن ألقت القبض على جوزيف واتس (35 عامًا) بتهمة الاعتداء.

وجرى حديثا محتدما بين رامسديل وريتشارليسون قبل دقائق من نهاية المباراة على خلفية احتفال حارس أرسنال أمام جماهير توتنام.

وتبع ذلك اعتداء من أحد مشجعي توتنام على حارس أرسنال قبل أن يسيطر الأمن على الوضع ويتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأمر.

وأصدراتحاد اللاعبين المحترفين بيانا بخصوص الواقعة:

"العنف تجاه اللاعبين غير مقبول على الإطلاق. تحدث هذه الأنواع من الحوادث في كثير من الأحيان".

"يحق للاعبين أن يكونوا آمنين في مكان عملهم. عندما يتعرض لاعب للهجوم، نتوقع أن يتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها لحمايته بشكل صحيح"

"بصفتنا اتحاد اللاعبين، فإننا نتعامل مع هذا باعتباره مسألة ذات أولوية. سنواصل العمل مع السلطات للمطالبة بحماية اللاعبين والموظفين بشكل أفضل في أماكن عملهم".

ويتصدر أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد صاحبي المركز الثاني ونقطة عن صاحب المركز الثالث مانشستر يونايتد.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.