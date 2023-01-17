بي بي سي: القبض على مشجع توتنام المعتدي على رامسديل

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 23:27

كتب : FilGoal

أرون رامسديل

ألقي القبض على مشجع توتنام بعد الاعتداء على أرون رامسديل حارس مرمى أرسنال في دربي شمال لندن.

أرون رامسديل

النادي : أرسنال

أرسنال

وفاز أرسنال بهدفين دون رد أمام توتنام في دربي شمال لندن في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعتدى مشجع لـ توتنام بعد نزوله الملعب على رامسديل عقب صافرة النهاية.

أخبار متعلقة:
نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب مؤتمر كونتي: الدوري بين أرسنال وسيتي.. ولوريس أفضل حارس تفوق على أرسنال وتشيلسي.. نوتنجهام فورست يعلن التعاقد مع لاعب بالميراس سكاي: ليفركوزن يغلق الباب أمام أرسنال لضم موسى ديابي

وذكرت بي بي سي أن شرطة لندن ألقت القبض على جوزيف واتس (35 عامًا) بتهمة الاعتداء.

وجرى حديثا محتدما بين رامسديل وريتشارليسون قبل دقائق من نهاية المباراة على خلفية احتفال حارس أرسنال أمام جماهير توتنام.

وتبع ذلك اعتداء من أحد مشجعي توتنام على حارس أرسنال قبل أن يسيطر الأمن على الوضع ويتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء الأمر.

وأصدراتحاد اللاعبين المحترفين بيانا بخصوص الواقعة:

"العنف تجاه اللاعبين غير مقبول على الإطلاق. تحدث هذه الأنواع من الحوادث في كثير من الأحيان".

"يحق للاعبين أن يكونوا آمنين في مكان عملهم. عندما يتعرض لاعب للهجوم، نتوقع أن يتم تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها لحمايته بشكل صحيح"

"بصفتنا اتحاد اللاعبين، فإننا نتعامل مع هذا باعتباره مسألة ذات أولوية. سنواصل العمل مع السلطات للمطالبة بحماية اللاعبين والموظفين بشكل أفضل في أماكن عملهم".

ويتصدر أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد صاحبي المركز الثاني ونقطة عن صاحب المركز الثالث مانشستر يونايتد.

ويستضيف أرسنال نظيره مانشستر يونايتد الجولة المقبلة في مباراة حاسمة خلال مشوار المدفعجية لاستعادة لقب الدوري المفقود منذ 2004.

رامسديل أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
لم الشمل في إنجلترا.. سارابيا ينضم إلى ولفرهامبتون ذا أثليتك: أغنى رجل في بريطانيا يدخل سباق شراء مانشستر يونايتد مؤتمر كونتي: الدوري بين أرسنال وسيتي.. ولوريس أفضل حارس سكاي: ليفركوزن يغلق الباب أمام أرسنال لضم موسى ديابي مؤتمر تين هاج - عن مركز برونو الجديد ودور مارسيال.. ومشاركة فيجورست أمام بالاس فيجورست: متحمس جدا لإثبات جدارتي في مانشستر يونايتد فيجورست يكشف سبب اختيار رقم 27 مع مانشستر يونايتد كلوب: علاقتي الجيدة باللاعبين لا تعني أنني لا أقسو عليهم
أخر الأخبار
بي بي سي: القبض على مشجع توتنام المعتدي على رامسديل 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير سعودي: جاياردو يهدد مستقبل دياز مع الهلال 27 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - جدول مباريات مصر في الدور الرئيسي.. الترتيب والطريق إلى النهائي 56 دقيقة | كرة يد
الأول من نوعه.. لاعبة ليون تفوز بقضية الحصول على مستحقات "إجازة الوضع" كاملة ساعة | الكرة الأوروبية
أحمد محسن لـ في الجول: لم أروج لمواقع المراهنات.. ما حدث كان بالخطأ ساعة | الكرة المصرية
فرج عامر لـ في الجول: أنا رئيس سموحة ولن أقبل بهذه النتائج ساعة | الكرة المصرية
مصدر من إدارة سموحة لـ في الجول: لن نتعاقد مع الشعباني في حالة رحيل العشري ساعة | الكرة المصرية
لم الشمل في إنجلترا.. سارابيا ينضم إلى ولفرهامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر