لم الشمل في إنجلترا.. سارابيا ينضم إلى ولفرهامبتون

أعلن نادي ولفرهامبتون ضم بابلو سارابيا إلى صفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 30 عاما عقدًا لمدة عامين ونصف مع ولفرهامبتون.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" فإن وولفز دفع 4.5 مليون جنيه إسترليني لـ باريس سان جيرمان من أجل سارابيا.

We have completed the permanent signing of @Pablosarabia92. The forward arrives at Molineux on a two-and-a-half-year-deal ✍️ — Wolves (@Wolves) January 17, 2023

ويعود سارابيا للعمل تحت قيادة جولين لوبيتيجي المدير الفني لـ ولفرهامتبون من جديد.

وسبق وتدرب متوسط الميدان الإسباني تحت قيادة لوبتيجي في مناسبتين.

الأولى عندما كان لوبتيجي مدربا لمنتخب إسبانيا تحت 19 عاما، والآخرى في إشبيلية عام 2019 قبل أن يرحل سارابيا إلى باريس سان جيرمان.

وخاض سارابيا منذ انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسي 98 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 22 عاما وصناعة 12 آخرين.

وقضى سارابيا موسما معارا إلى سبورتينج لشوبة بعد خروجه من حسابات ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان آنذاك.

ولم يشارك سارابيا بشكل أساسي مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي، حيث ظهر في 19 مباراة فقط في جميع المسابقات.

ويحتل وولفز المركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة.

ويخوض ولفرهامبتون حاليا مواجهة أمام ليفربول ضمن منافسات الدور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.