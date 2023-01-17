ذا أثليتك: أغنى رجل في بريطانيا يدخل سباق شراء مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - مانشستر يونايتد وبيرنلي

دخل الملياردير البريطاني السير جيم راتكليف سباق شراء نادي مانشستر يونايتد.

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" فإن مجموعة "إينيوس" بقيادة السير راتكليف ترغب في شراء مانشستر يونايتد.

راتكليف الذي يُعتبر أغنى رجل في بريطانيا بحسب التقارير، مستعد لشراء حصة صغيرة، من أجل التمهيد على المدى الطويل للاستحواذ على النادي الذي يعشقه منذ طفولته بشكل كامل.

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وقال متحدث باسم "إينيوس" لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية: "لقد وضعنا أنفسنا رسميا في عملية شراء مانشستر يونايتد".

وأشارت التقارير إلى أن عملية بيع مانشستر يونايتد يمكن أن تتم بحلول نهاية الموسم الحالي ووضع حد لامتلاك مجموعة جلايزر التي امتلكت النادي طوال السنوات الـ18 الماضية.

Sir Jim Ratcliffe

راتكليف عبر عن اهتمامه بتشيلسي العام الماضي لكن النادي تم بيعه إلى تود بويلي وكليرليك كابيتال.

مجموعة "إينيوس" تمتلك فريق نيس الفرنسي ولوزان السويسري وراسينج كلوب أبيدجان من كوت ديفوار.

ويتولى جان كلود بلان المدير التنفيذي السابق ليوفنتوس وباريس سان جيرمان منصب لأعمالها الرياضية.

يذكر أن عائلة جلايزر اشترت مانشستر يونايتد في عام 2005، لكنها تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل أنصار النادي منذ ذلك الحين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة.

مانشستر يونايتد
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