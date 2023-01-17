خبر في الجول - تفاصيل زيارة وفد فيفا وكاف للأهلي بشأن دوري السوبر الإفريقي

تواجد وفد مشترك من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الإفريقي "كاف" رفقة مسؤولي النادي الأهلي اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك تمهيدا لإطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي المزمع إقامتها في أغسطس القادم بمشاركة 8 فرق.

وعلم FilGoal.com أن وفد مشترك من فيفا وكاف تواجد ابصحبة مسؤولي الأهلي وتم زيارة استاد القاهرة بشأن بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وقدم الأهلي على هامش الزيارة رؤية كاملة عن القيمة التسويقية والتجارية الحالية للنادي من خلال دراسة متكاملة تم اعدادها في شركة الكرة.

وطلب الأهلي توضيح تفاصيل نظام البطولة والجوائز المالية وكيفية الاستفادة من القيمة التسويقية والعلامة التجارية للنادي.

وزار الوفد 5 فنادق رشحهم الأهلي كمقرات إقامة وتم اعتمادهم من قبل اللجنة المشتركة.

ويتكون الوفد من شخصين من فيفا، ومثلهما من كاف في هذه الجولة التفقدية.

ونال استاد القاهرة إعجاب واستحسان الوفد وتم اعتماده رسميا كملعب للأهلي في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الوفد المشترك زار أيضا 5 فنادق رشحهم الأهلي كمقرات إقامة وتم اعتمادهم والموافقة عليهم.

ومن المقرر أن يستكمل الوفد زيارته غدا الأربعاء، والاجتماع مع خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة الأهلي وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي من أجل شرح تفاصيل البطولة ونظامها.

كما سيحضر الوفد المشترك مران فريق الكرة وزيارة مقر التدريبات الخاصة بالفريق إضافة لزيارة مقر تدريبات فرق الناشئين.

وكان قد كشف جديد بطولة دوري السوبر الإفريقي الذي أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد عن إطلاقه رسميًا الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)