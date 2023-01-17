خبر في الجول - تفاصيل زيارة وفد فيفا وكاف للأهلي بشأن دوري السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 20:03

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

تواجد وفد مشترك من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الإفريقي "كاف" رفقة مسؤولي النادي الأهلي اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك تمهيدا لإطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي المزمع إقامتها في أغسطس القادم بمشاركة 8 فرق.

وعلم FilGoal.com أن وفد مشترك من فيفا وكاف تواجد ابصحبة مسؤولي الأهلي وتم زيارة استاد القاهرة بشأن بطولة دوري السوبر الإفريقي.

أخبار متعلقة:
ميرور: وست هام يدرس التعاقد مع ماجواير إندبندنت: ريال مدريد يراقب جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يسعى للتجديد نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب الكشف عن سبب عودة لاعب بيراميدز للمغرب

وقدم الأهلي على هامش الزيارة رؤية كاملة عن القيمة التسويقية والتجارية الحالية للنادي من خلال دراسة متكاملة تم اعدادها في شركة الكرة.

وطلب الأهلي توضيح تفاصيل نظام البطولة والجوائز المالية وكيفية الاستفادة من القيمة التسويقية والعلامة التجارية للنادي.

وزار الوفد 5 فنادق رشحهم الأهلي كمقرات إقامة وتم اعتمادهم من قبل اللجنة المشتركة.

ويتكون الوفد من شخصين من فيفا، ومثلهما من كاف في هذه الجولة التفقدية.

ونال استاد القاهرة إعجاب واستحسان الوفد وتم اعتماده رسميا كملعب للأهلي في بطولة دوري السوبر الإفريقي.

الوفد المشترك زار أيضا 5 فنادق رشحهم الأهلي كمقرات إقامة وتم اعتمادهم والموافقة عليهم.

ومن المقرر أن يستكمل الوفد زيارته غدا الأربعاء، والاجتماع مع خالد مرتجي ومحمد سراج الدين عضوي مجلس إدارة الأهلي وأحمد حسام عوض عضو مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي من أجل شرح تفاصيل البطولة ونظامها.

كما سيحضر الوفد المشترك مران فريق الكرة وزيارة مقر التدريبات الخاصة بالفريق إضافة لزيارة مقر تدريبات فرق الناشئين.

وكان قد كشف جديد بطولة دوري السوبر الإفريقي الذي أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد عن إطلاقه رسميًا الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

الأهلي دوري السوبر الإفريقي
نرشح لكم
عامر حسين: تأجيل نهائي الكأس.. والإعلان عن الموعد الجديد بجانب المؤجلات خلال أيام الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة ليلة عودة وتألق كهربا.. الأهلي يهزم سموحة بثلاثية ويواجه بيراميدز في نهائي الكأس نجم إنجلترا السابق يتحدث عن المصريين في الدوري الإنجليزي.. وحظوظ أرسنال بحصد اللقب الكشف عن سبب عودة لاعب بيراميدز للمغرب يسجل ويصنع.. كهربا يساهم في أهداف مع الأهلي بعد 515 يوما بخطأ من الهاني سليمان.. عبد القادر يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة انتهت كأس مصر - الأهلي (3)-(1) سموحة.. الأحمر إلى النهائي
أخر الأخبار
ذا أثليتك: أغنى رجل في بريطانيا يدخل سباق شراء مانشستر يونايتد دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - مصر بالعلامة الكاملة إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على الولايات المتحدة 16 دقيقة | كرة يد
عامر حسين: تأجيل نهائي الكأس.. والإعلان عن الموعد الجديد بجانب المؤجلات خلال أيام 28 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - تفاصيل زيارة وفد فيفا وكاف للأهلي بشأن دوري السوبر الإفريقي 36 دقيقة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع الأهلي.. القنوات الناقلة 38 دقيقة | الكرة المصرية
ليلة عودة وتألق كهربا.. الأهلي يهزم سموحة بثلاثية ويواجه بيراميدز في نهائي الكأس 40 دقيقة | الكرة المصرية
ميرور: وست هام يدرس التعاقد مع ماجواير ساعة | ميركاتو
إندبندنت: ريال مدريد يراقب جارناتشو.. ومانشستر يونايتد يسعى للتجديد ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر