"تصور جديد والهدف الحقيقي من الزيارات".. في الجول يكشف جديد دوري السوبر الإفريقي

تمر الأسابيع والأشهر، ولا يتقدّم مشروع دوري السوبر الإفريقي الذي أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد عن إطلاقه رسميًا الصيف المقبل.

ليتواصل FilGoal.com مع مصدر داخل الاتحاد الإفريقي "كاف" ويسأله عن جديد موقف البطولة.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "محاولات كاف لإطلاق دوري السوبر الإفريقي تتواصل، وهناك تصور جديد مطروح قيد الدراسة حتى الآن، يشارك فيه من 8 إلى 12 فريقًا بدلًا من 24 فريقًا".

وأضاف: "كاف يواجه مشاكل كبيرة في مسألة الرعاة، خصوصًا مع التكاليف العالية للبطولة التي سيضطر الرعاة لتحملها".

وأشار: "الأهلي والوداد والترجي والرجاء الأوفر حظًا للتواجد في البطولة، لكن لم يتم الاستقرار على كل الأندية بشكل نهائي حتى اللحظة".

وأكمل: "اختيار الأندية يكون حسب نتائج السنوات الأخيرة وتاريخ النادي والشعبية، وبالطبع سيكون هناك تمثيل قوي لمنطقة شمال إفريقيا بسبب نجاح فرقها في السنوات الأخيرة".

وأشار: "وفد فيفا يزور أكثر من دولة إفريقية ويعمل مع الاتحادات المحلية وبعض الأندية في دول مثل مصر والجزائر وتونس والمغرب وجنوب إفريقيا".

وكشف: "هناك زيارات منتظرة أخرى لدول مثل غانا وغينيا وتنزانيا، لكن لم يُحدد موعد تلك الزيارات بعد".

وتابع: "الزيارات تشمل عرض فكرة دوري السوبر بشكل موسع وتحديد المتطلبات من كل نادٍ واتحاد محلي بخصوص جاهزية الملاعب والبنية التحتية".

وأتم: "حتى نكون واضحين، تلك الزيارات الحالية لدراسة وضع الدول والجاهزية والوقوف على مدى استعدادها لتطبيق الفكرة".

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق عن استعداد الأهلي لاستقبال وفد من كاف وفيفا خلال شهر يناير الجاري.

وتبدأ الجولة التفقدية للوفد من 16 يناير وحتى التاسع عشر من الشهر ذاته.

ويتكون الوفد من شخصين من فيفا، ومثلهما من كاف في هذه الجولة التفقدية.

وكان موتسيبي قد أعلن عن المشروع رسميًا في أغسطس الماضي.

وقال موتسيبي رئيس كاف خلال المؤتمر الصحفي: "هدف دوري السوبر الإفريقي هو رفع مستوى الكرة في القارة، سنقدم مبلغ قدره مليون دولار للفرق المشاركة في المسابقة، وسنساعد الأندية في التنقل من دولة إلى أخرى".

وأضاف "الجوائز المالية لدوري السوبر الإفريقي 100 مليون دولار كل عام، البطل سيفوز بـ 11 مليون دولار وكل هذه المبادرات التي ستظهر جدوى اتحاذ قرار السوبر الإفريقي".

وأكمل "وهبنا 10 ملايين دولار لتطوير الكرة في المدارس الإفريقية، والسوبر الإفريقي هي خطة لتطوير الكرة الإفريقية، والفرنسي أرسين فينجر يقوم بعمل استثنائي من حيث تطوير كرة القدم".

وتابع "البطولة ستبدأ في أغسطس 2023 والتحضير لها يبدأ من الشهر المقبل من خلال التفاعل مع كبار المستشارين والشركات".

وواصل "التغطية والبنية التحتية للسوبر ليج ستكون عالية وبيرلويجي كولينا الحكم الإيطالي السابق سيسهر على سير المباريات بطريقة فاعلة ويشرف على تطبيق تقنية الفيديو في كل المباريات".

وأتم "سنتعامل مع أفضل الشركات الراعية لهذا الدوري وهدفنا المنشود الوصول للقمة من خلال السوبر الإفريقي، واليوم سنشهد النقلة النوعية في كرة القدم".

من جانبه إنفانتيو: "سأكون حاضرا للمباراة الأولى في السوبر الإفريقي عندما تقام هذه المنافسة".

وأردف "هذا مشروع كبير ومبادرة فيها الكثير من الابتكار والإبداع وتشمل الكثير من القيم الكروية العالية ومشروع دُرس بتأني من خبراء كرة القدم في إفريقيا والعالم، كممثل لفيفا شعرنا بحاجة إفريقيا لإنشاء هذه المنافسة وهذا ينطبق على باقي القارات وعلى إيجاد مبادرات جديدة كالسوبر الإفريقي".

وشدد "سيصبح الحلم حقيقة في أغسطس 2023 وهذا المشروع سيفيد القارة، اللاعبون يتألقون خارج إفريقيا ومن حق اللاعب الإفريقي الحصول على راتب مرتفع داخل القارة، وسنشهد حضور 24 فريقا من 16 بلدا".