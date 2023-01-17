بخطأ من الهاني سليمان.. عبد القادر يتقدم لـ الأهلي أمام سموحة

تقدم أحمد عبد القادر لـ الأهلي بالهدف الأول أمام سموخة في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2021-2022.

ولعب محمود عبد المنعم "كهربأ" عرضية فشل الهاني سليمان في إمساكها لتصل إلى عبد القادر ليودعها المرمى الخالي في الدقيقة الثامنة.

وعاد ابن الـ23 عاما للتسجيل مع الأهلي بعد غياب أربع مباريات وتحديدا منذ مواجهة فاركو في 20 ديسمبر الماضي.

وسجل عبد القادر هدفه الرابع هذا الموسم مع الأهلي في 12 مباراة.

عبد القادر سجل 11 هدفا وصنع سبعة آخرين في 58 مباراة لعبها مع الأهلي.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في النهائي، بعد أن حقق الأخير الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

ويسعى الأهلي للوصول للمباراة النهائية للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 37 مرة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك صاحب المركز الثاني في عدد مرات التتويج.