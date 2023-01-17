سكاي: ليفركوزن يغلق الباب أمام أرسنال لضم موسى ديابي

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإخبارية عن استفسار أرسنال عن موسى ديابي جناح باير ليفركوزن الألماني.

ويلعب الفرنسي ابن الـ23 عاما في مركز الجناح الأيسر ويمكنه اللعب كمهاجم وهمي وجناح أيمن.

وأضافت الشبكة أن النادي الألماني لا يرغب في التخلي عن لاعبه في منتصف الموسم.

وحدد ليفركوزن سعر 100 مليون يورو للأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب على أن يحدث ذلك في الصيف المقبل.

وكان ديابي محط أنظار نادي نيوكاسل خلال الصيف الماضي ولكن مغالاة باير ليفركوزن في المطالب المالية وقفت أمام إتمام الصفقة.

ديابي سجل ثمانية أهداف وصنغ أربعة آخرين في 22 مباراة مع ليفركوزن هذا الموسم.

ويسعى أرسنال لإضافة عنصر هجومي لقائمته خلال سوق الانتقالات الحالية.

وبدأ متصدر الدوري الإنجليزي البحث عن خيارات بديلة بعد انتقال الأوكراني ميخايلو مودريك إلى تيلسي.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 18 مباراة.