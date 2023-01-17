مؤتمر تين هاج - عن مركز برونو الجديد ودور مارسيال.. ومشاركة فيجورست أمام بالاس

كشف الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن سبب تواجد برونو فيرنانديش في مركز الجناح الأيمن واستبدال مارسيال والتطلعات لمواجهة كريستال بالاس ومشاركة فيجورست.

وفاز يونايتد في دربي مانشستر على سيتي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة مؤجلة من الجولة السابعة أمام كريستال بالاس غدا الأربعاء.

وقال تين هاج في المؤتمر الصحفي عن تواجد برونو فيرنانديش في مركز الجناح الأيمن: "في الاستحواذ كان لديه دور ليأتي بين الخطوط لاستقطاب لاعب إضافي هناك وخلق المشاكل للخصم والارتباك".

واستطرد عن برونو "اعتقد أنه لعب هذا الدور ببراعة، لم أكن أعرف أنه تم اختياره كرجل للمباراة ولكنه رجل المباراة بالنسبة لي. كان مهما في هذا الدور وفي الضغط أيضا."

وأضاف عن مارسيال "كنت أتنى أن يتجنب الإصابة، كان يشتكي من الألم ولهضا السبب لم يتدرب طوال الأسبوع. لقد كان مصرا على أن يبدأ المباراة وكنت أعرف أن تواجده سيكون مهما في المباراة، إنه جيد جدا في الضغط وفعل ذلك بشكل جيد في الشوط الأول ولكنني رأيت أنه لن يستطيع تقديم 100% من مجهوده وهذا ما كنت أحتاجه".

وأجاب عن سؤال هل سيبدأ فيجورست مباراة كريستال بالاس "يجب أن أفكر في ذلك مرة أخرى. علينا أن نستقر في هذه المباراة ونتوصل للاستنتاجات الصحيحة ثم سنضع خطة واضحة".

وأتم "أعتقد أنه بعد كل فوز عليك الاحتفال. أنت تعمل بجد لتحقيق هذا الزخم، إذا لم تتمكن من الاحتفال فستقتل طاقتك أيضا. يجب أن نحتفل ولكن بعد ذلك علينا أن نهدأ وننتقل إلى المباراة التاليةلكي نحصل على الإيقاع الصحيح".

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع للدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بعد 18 مباراة بفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر.