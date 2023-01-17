فيجورست: متحمس جدا لإثبات جدارتي في مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

هدف فيجورست الثاني

يشعر فاوت فيجورست المنضم حديثا لمانشستر يونايتد بحماس شديد قبل بداية مهمته الجديدة مع الشياطين الحمر، بسبب عدم نجاحه في أول تجربة بالدوري الإنجليزي.

وقضى فيجورست النصف الأول من الموسم معارا من بيرنلي إلى صفوف بشكتاش حيث تم فسخ الإعارة ليعود لناديه الإنجليزي ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وقال فيجورست في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالنسبة لي، مهمتي لم تكتمل بعد في الدوري الإنجليزي. لم تسر الأمور كما تمنيتها في التجربة الأولى، والآن أنا متحمس جدا لإثبات جدارتي ومساعدة الفريق".

أخبار متعلقة:
رويترز: المدعي العام الفرنسي يفتح تحقيقا مع رئيس الاتحاد السابق بتهمة التحرش السوبر الإيطالي – مؤتمر بيولي: نلعب من أجل اللقب.. والموسم لن ينتهي غدا بعد نهاية 20 عاما مع بوما.. منتخب إيطاليا يكشف قميصه الجديد كلوب يوضح موقف مهاجمه من اللحاق بصدام ريال مدريد

كان فاوت قد انضم لبيرنلي من فولفسبورج في يناير من العام الماضي، ولكنه لم ينجح في منع هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني بنهاية موسم 2021-2022.

وأضاف "نحن نسير في مسار جيد جدا الآن. الفريق حقق نتائج إيجابية رائعة في الشهور والأسابيع الأخيرة، وأريد أن أقدم إسهاماتي وأفضل ما لدي من أجل النادي وأن أكون جزءًا من طريق النجاح الذي نسلكه".

وتابع الهولندي "بالطبع أريد أن أسجل الأهداف بقميص مانشستر يونايتد. أنا مهاجم، وأي مهاجم يسعى لتسجيل الأهداف بطبيعة الحال، هذه هي مهمتي الأولى كلاعب".

وواصل "هذا ما كنت أعمل عليه طوال الأسبوع، وهذا أيضًا شيء أريد أن أحققه هنا".

Wout Weghorst reveals Alex Telles conversation after Manchester United transfer - Manchester Evening News

قد يلعب فيجورست أول مبارياته بقميص يونايتد يوم الأربعاء ضد كريستال بالاس.

ومع بشكتاش سجل المهاجم الهولندي 9 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة.

وسجل فيجورست في مسيرته 172 هدفا في 414 مباراة خاضها في مسيرته.

ومع منتخب هولندا خاض 19 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف، من بينهم هدفين في كأس العالم 2022

فاوت فيجورست مانشستر يونايتد
نرشح لكم
فيجورست يكشف سبب اختيار رقم 27 مع مانشستر يونايتد كلوب: علاقتي الجيدة باللاعبين لا تعني أنني لا أقسو عليهم ديلي ميل: كونتي قد يرحل عن توتنام.. والأقرب لخلافته ريتشارليسون: ما فعله رامسديل عدم احترام.. وأعتذر لـ مارتينيلي مورينيو ينتقد مسؤولي تشيلسي على خلفية صفقة مودريك ساليبا يتوعد مانشستر يونايتد.. وأنباء سارة بشأن التجديد مع أرسنال هل سيقوم ليفربول بتعاقدات جديدة؟ كلوب يجيب ديلي ميل: مالكو ليفربول يعطون أولية بيع النادي لتحالف قطري
أخر الأخبار
اقترب من الأعلى في التاريخ.. ليبرون جيمس يصل إلى النقطة الـ 38 ألف في NBA 11 دقيقة | NBA
فيجورست: متحمس جدا لإثبات جدارتي في مانشستر يونايتد 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رويترز: المدعي العام الفرنسي يفتح تحقيقا مع رئيس الاتحاد السابق بتهمة التحرش 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدرجة الثانية - إيقاف مدرب كفر الشيخ 4 مباريات بسبب السلوك غير الرياضي 57 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - تأجيل المباراة الأولى لميار شريف في بطولة أستراليا المفتوحة 59 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - انتصار غاب لمدة 2050 يوما.. أندي موراي يفوز على بيريتيني في بطولة أستراليا ساعة | رياضات أخرى
بحضور فيتوريا وميكالى.. ورشة عمل ثلاثية الأبعاد للمدربين في اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
السوبر الإيطالي – مؤتمر بيولي: نلعب من أجل اللقب.. والموسم لن ينتهي غدا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر