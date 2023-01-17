فيجورست: متحمس جدا لإثبات جدارتي في مانشستر يونايتد

يشعر فاوت فيجورست المنضم حديثا لمانشستر يونايتد بحماس شديد قبل بداية مهمته الجديدة مع الشياطين الحمر، بسبب عدم نجاحه في أول تجربة بالدوري الإنجليزي.

وقضى فيجورست النصف الأول من الموسم معارا من بيرنلي إلى صفوف بشكتاش حيث تم فسخ الإعارة ليعود لناديه الإنجليزي ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وقال فيجورست في تصريحات نشرها موقع ناديه: "بالنسبة لي، مهمتي لم تكتمل بعد في الدوري الإنجليزي. لم تسر الأمور كما تمنيتها في التجربة الأولى، والآن أنا متحمس جدا لإثبات جدارتي ومساعدة الفريق".

كان فاوت قد انضم لبيرنلي من فولفسبورج في يناير من العام الماضي، ولكنه لم ينجح في منع هبوط الفريق إلى دوري القسم الثاني بنهاية موسم 2021-2022.

وأضاف "نحن نسير في مسار جيد جدا الآن. الفريق حقق نتائج إيجابية رائعة في الشهور والأسابيع الأخيرة، وأريد أن أقدم إسهاماتي وأفضل ما لدي من أجل النادي وأن أكون جزءًا من طريق النجاح الذي نسلكه".

وتابع الهولندي "بالطبع أريد أن أسجل الأهداف بقميص مانشستر يونايتد. أنا مهاجم، وأي مهاجم يسعى لتسجيل الأهداف بطبيعة الحال، هذه هي مهمتي الأولى كلاعب".

وواصل "هذا ما كنت أعمل عليه طوال الأسبوع، وهذا أيضًا شيء أريد أن أحققه هنا".

قد يلعب فيجورست أول مبارياته بقميص يونايتد يوم الأربعاء ضد كريستال بالاس.

ومع بشكتاش سجل المهاجم الهولندي 9 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة.

وسجل فيجورست في مسيرته 172 هدفا في 414 مباراة خاضها في مسيرته.

ومع منتخب هولندا خاض 19 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف، من بينهم هدفين في كأس العالم 2022