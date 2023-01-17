بيلد: لرابع مرة.. مونشنجلادباخ يرفض عرض بايرن ميونيخ لضم سومر

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 13:09

كتب : FilGoal

البرازيل - سويسرا - يان سومير

رفض بوروسيا مونشنجلادباخ عرض بايرن ميونيخ لضم حارس مرمى الفريق يان سومير وفقا لصحيفة بيلد الألمانية.

ويبحث بايرن ميونيخ للتعاقد مع حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب مانويل نوير.

وفقا لبيلد فإن بايرن ميونيخ تقدم بأربعة عروض مختلفة لضم سومير ولكن فريق الحارس السويسري رفض جميع العروض.

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عرض بايرن ميونيخ الأول كان مقابل 4 مليون يورو ولكن تم رفضه على الفوز قبل أن يزيد العرض لـ 5 ملايين يورو و3 كإضافات ولكنه أيضا لم يكن كافيا لمونشنجلادباخ.

في صباح يوم أمس الإثنين قام المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادبخ بإخبار أوليفير كان إنهم لن يقبلوا بأقل من 8 ملايين، لذلك قام بايرن بعرض 6 ملايين يورو و2 كإضافات ولكن أيضا تم رفضه لأن الإضافات كانت بشرط تتويج بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا فقط.

العرض الأخير من بايرن ميونيخ كان مقابل 8 ملايين يورو وواحد كإضافات ولكن تم رفضه لأن مونشنجلاباخ يرى أن الوقت قد تأخر.

وفقا لبيلد فإن الصفقة لم تفشل بشكل كامل ولكنها تعتمد على الرد الذي ينتظره مونشنجلادباخ من مونبلييه الفرنسي بشأن التعاقد مع حارس مرماه جوناس أوملين لتعويض سومير حال رحيله.

الحارس صاحب الـ 34 عاما انضم لبوروسيا مونشنجلاباخ في عام 2014.

وشارك سومير مع فريقه منذ بداية الموسم الحالي في 11 مباراة وخلالهم حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات وسكن مرماه 14 هدفا.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن غياب مانويل نوير حارسه الأساسي حتى نهاية الموسم لإصابته بكسر في الساق أثناء قيامه بممارسة رياضة التزحلق على الجليد.

ويمتلك النادي حاليا الحارس سفين أولرايخ فقط بالإضافة إلى جوهانيس شينك حارس الشباب.

ويحتل بايرن ميونيخ صدارة الدوري الألماني برصيد 34 نقطة وبفارق 4 نقاط عن فرايبورج صاحب المركز الثاني.

وسيلعب بايرن ميونيخ في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

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