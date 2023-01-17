كاف يصدر بيانا بشأن أزمة المغرب في أمم إفريقيا للمحليين

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيانا بشأن عدم مشاركة منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا للمحليين.

قبل 24 ساعة من انطلاق المسابقة، أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم انسحاب منتخبه من البطولة بسبب عدم توفر تنقل جوي للمنتخب إلى مدينة قسنطينة الجزائرية.

وأفاد كاف في بيان جاء على النحو الآتي:

"اجتمعت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الاثنين وفقا للوائح في الجزائر العاصمة".

"قررت اللجنة أن تكون المجموعة الثالثة من 3 فرق، على أن يتأهل المتصدر والوصيف إلى مراحل خروج المغلوب".

"أحالت اللجنة المنظمة أزمة عدم حضور منتخب المغرب في مباراة يوم الأحد أمام السودان إلى الهيئة القضائية المختصة".

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد هدد بالانسحاب من البطولة بسبب عدم توفر تنقل جوي للمنتخب إلى مدينة قسنطينة الجزائرية كشرط من أجل المشاركة.

وجاء بيان الاتحاد المغربي لكرة القدم على النحو الآتي:

"تعذر على المنتخب المغربي للمحليين السفر إلى مدينة قسنطينة من أجل المشاركة في النسخة السابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و4 فبراير 2023، للدفاع عن لقبه الذي أحرزه في الدورتين الأخيرتين، وذلك لعدم الترخيص لرحلته انطلاقا من مطار الرباط سلا في اتجاه مطار قسنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية".

"كان مجلس إدارة اتحاد الكرة المغربي قد أكد خلال الاجتماع الذي عقده يوم 27 ديسمبر 2022 على ضرورة سفر المنتخب الوطني إلى الجزائر على متن الخطوط الملكية المغربية".

"اتحاد الكرة المغربي تقدم يوم 22 ديسمبر 2022 بطلب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باعتباره الجهاز المسؤول على تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، من اجل الحصول على ترخيص لرحلة جوية عبر الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة، وتم قبول الطلب من حيث المبدأ".

"بالتواصل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هذا الأساس قمنا بالاجراءات التالية:

1- إشعار كاف بمسار الرحلة المغربية والإحداثيات من أجل الحصول على الترخيص النهائي لرحلة الخطوط الملكية المغربية من الرباط إلى قسنطينة.

2- واصلنا التحضيرات من أجل مشاركة المنتخب الوطني في هذه المنافسة القارية، حيث برمجت تجمعا إعداديا للفريق الوطني بملعب محمد السادس في الفترة ما بين 6 و10 يناير 2023 تخللته مواجهات ودية أمام منتخب إثيوبيا.

"بينما كان المنتخب الوطني يستعد للتوجه إلى مدينة قسنطينة يوم 10 يناير 2023 للمشاركة في هذه البطولة القارية التي ستنطلق في 13 يناير الجاري لم نحصل للأسف على الترخيص النهائي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للتوجه إلى الجزائر عبر الخطوط الملكية المغربية حتى هذه اللحظة".

وتضم المجموعة الأولى في البطولة منتخبات: الجزائر، وليبيا، وإثيوبيا، وموزمبيق.

بينما تتواجد في المجموعة الثانية منتخبات: الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

وفي المجموعة الثالثة المغرب والسودان ومدغشقر وغانا. وفي المجموعة الرابعة مالي وأنجولا وموريتانيا. وأخيرا في المجموعة الخامسة الكاميرون والكونغو برازافيل، والنيجر.

واستضافت الكاميرون النسخة الأخيرة من البطولة التي توج بها منتخب المغرب على حساب مالي بهدفين دون رد.

ويحمل المنتخب المغربي لقب النسختين الماضيتين من كأس أمم إفريقيا للمحليين.

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