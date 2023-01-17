فيجورست يكشف سبب اختيار رقم 27 مع مانشستر يونايتد

أوضح فوت فيجورست مهاجم مانشستر يونايتد الجديد سبب اختيار القميص رقم 27 مع الشياطين الحمر.

فوتر فيجورست النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقضى فيجورست النصف الأول من الموسم معارا من بيرنلي إلى صفوف بيشكتاش حيث تم فسخ الإعارة ليعود لناديه الإنجليزي ومنه إلى مانشستر يونايتد.

ومع بيشكتاش سجل المهاجم الهولندي 9 أهداف وصنع 4 في 18 مباراة.

وقال فيجورست لموقع النادي الرسمي: "بالطبع، نظرت للأرقام المتاحة، 2 + 7 = 9، بالطبع هذا رقم المهاجم".

وأضاف "عندما انضممت، سمعت إنه كان رقم أليكس تيليس والذي خرج معارا".

وأكمل "سألته على الرقم وأخبرني بموافقته، هذا مهم بالنسبة لي، وفي النهاية شكرته أيضا".

ويقضي الظهير البرازيلي الموسم الجاري معارا من الشياطين الحمر إلى إشبيلية الإسباني.

وأتم "سأرتدي الرقم وهذا لأنني أشعر بشكل جيد به".

وسبق أن ارتدى القميص رقم 27 رفقة مانشستر يونايتد كل من مروان فيلايني وفيدريكيو ماكيدا وميكايل سيلفستر وتيري كوك وجاري نيفيل.

وستكون تلك أول مرة للمهاجم الهولندي البالغ 30 عاما أن يرتدي القميص 27.

فاعتاد بقمصان فولفسبورج وبيرنلي وألكمار على ارتداء القميص رقم 9 ومع هيراكليس الهولندي القميص رقم 19 ومع إيمين القميص رقم 28.

وبقميص بيشكتاش التركي ارتدى القميص رقم 10.

وبقميص منتخب هولندا ارتدى الرقمين 14 و19.

وسجل فيجورست في مسيرته 172 هدفا في 414 مباراة خاضها في مسيرته.

ومع منتخب هولندا خاض 19 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف، من بينهم هدفين في كأس العالم 2022.