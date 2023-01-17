كلوب: علاقتي الجيدة باللاعبين لا تعني أنني لا أقسو عليهم

أوضح يورجن كلوب مدرب ليفربول أنه يقسو على لاعبيه في بعض الأحيان حين لا يظهرون بشكل جيد في المباريات.

ويمر ليفربول بفترة صعبة إذ تقهقر إلى المركز التاسع في الدوري الإنجليزي وودع كأس رابطة المحترفين.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "العلاقة بين اللاعبين جيدة، وكذلك علاقتنا معهم. لكن هذا لا يعني أنني لا أقسو عليهم أو أنهم يفتقدون للصراحة في حديثهم مع بعضهم البعض أو ما إلى ذلك".

وأضاف "نشكر الله على عدم حدوث أي شيء خارج غرفة خلع الملابس، فعندئذ سأكون في موقف سيء للغاية لأنني فجأة سأجد نفسي مضطرا لشرح هذه الأمور".

وتابع "نحن واضحون جدًا مع أنفسنا ولا نختبئ، ولكن يجب أن نعترف أننا لم نظهر بالمستوى المأمول في معظم المباريات هذا الموسم. هذه هي الحقيقة".

وأكمل "كانت هناك مباريات لعبنا فيها بشكل رائع، ولكننا لم نحافظ على الاستمرارية لنحقق النجاح".

وواصل "لم نلعب كما ينبغي أمام برايتون، يجب أن تكون مهمة الخصم أصعب من ذلك ضدنا، وأنا واثق من تحسن أدائنا أمام ولفرهامبتون وعندئذ يمكننا الانطلاق من هذه النقطة".

وأتم "بالطبع سيسعى فريق ولفرهامبتون للفوز، فهذه هي طبيعة مباريات الكؤوس. لقد لعبوا بشكل جيد في المباراة الأولى، وهذه المرة سيلعبون على أرضهم. بكل تأكيد سنكون مستعدين، وهم أيضا".

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون خارج ملعبه الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 28 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر ليفربول الموسم الحالي 6 مباريات من أصل 18 مباراة لعبت وتعادل أربع، فيما حقق الفوز في 8.