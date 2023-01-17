أحمد فتحي: تاكيس لم يكن سيشركني إذا مات جميع الأظهرة في بيراميدز

كشف أحمد فتحي لاعب بيراميدز إنه لم يكن ليشارك بقميص الفريق حال استمر تاكيس جونياس على رأس الفريق فنيا.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وظهر أحمد فتحي لأول مرة الموسم الجاري بقميص بيراميدز في الفوز على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022.

وقال فتحي عبر قناة الحياة: "مشكلتي مع تاكيس جونياس كانت بسبب سفري للحج (منذ 7-8 أشهر)، ومنذ ذلك الحين لم أخض أي مباراة، وجهة نظره كانت عدم الاعتماد عليّ، ولا أريد التحدث عنه بعد رحيله".

وأضاف "البقاء مع بيراميدز حال استمرار تاكيس؟ عقدي ممتد لنهاية الموسم، ومع تاكيس لو مات جميع الأظهرة اليمنى في الفريق سيشرك الظهير الأيسر عوضا عني، لا تتصور الحالة التي وضعني فيها، وأخبرني بكلام كثير لا يجب أن أقوله".

وخاض الظهير البالغ 38 عاما 16 مباراة فقط بقميص بيراميدز تحت قيادة المدرب اليوناني من أصل 64 في جميع المسابقات.

وأكمل "العودة للأهلي بعد الإصابات؟ لم يحدث أي تواصل نهائي، النادي الأهلي نادييّ ولدي عقد ملتزم به مع بيراميدز".

وأوضح "أنا بعمر 38 عاما وبعض الأندية ربما تفكر بأنها ستخاطر للتعاقد مع لاعب بهذا السن".

وأردف "جايمي باتشيكو أخبرني قبل المباراة بيومين إنه يثق فيّ وسألني على إمكانية مشاركتي كما تحدث مع الإدارة بشأني، ربما مدرب آخر لم يكن يشركني".

فتحي ارتدى قميص الأهلي في 351 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع 63 وحقق خلالها 22 لقبا.

وتطرق للحديث عن المباراة قائلا: "ظروف المباراة صعبة من أول 10 دقائق وحتى النهاية، والفريق بأكمله كان في كامل تركيزه".

وواصل "موقف عبد الله السعيد صعب ولم أتوقع إنه سيستبدل، وهو استقبل الأمر بشكل عادي، ولم يغادر استاد القاهرة أثناء المباراة".

وتابع "أريد التتويج بلقب مع بيراميدز قبل أن أحسم قراري بمواصلة مسيرتي أو الاعتزال".

وواصل "لم أخسر مع الأهلي أي لقب للدوري المصري طيلة مشواري مع الفريق".

وينتظر بيراميدز الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسموحة مساء اليوم الثلاثاء للقاءه في نهائي نسخة 2022 من كأس مصر.

وأتم "العودة لمنتخب مصر؟ أريد العودة، داني ألفيش وتياجو سيلفا بعمر 38 و39 عاما شاركا في كأس العالم الأخير".

الظهير الأيمن خاض 134 مباراة منذ انضمامه لأول مرة في 2002 لمنتخب مصر، وارتدى شارة قيادة الفراعنة في مباراتين بكأس العالم 2018 بالإضافة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات.