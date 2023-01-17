أحمد فتحي: تاكيس لم يكن سيشركني إذا مات جميع الأظهرة في بيراميدز

الثلاثاء، 17 يناير 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

أحمد فتحي - بيراميدز

كشف أحمد فتحي لاعب بيراميدز إنه لم يكن ليشارك بقميص الفريق حال استمر تاكيس جونياس على رأس الفريق فنيا.

أحمد فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وظهر أحمد فتحي لأول مرة الموسم الجاري بقميص بيراميدز في الفوز على الزمالك في نصف نهائي كأس مصر 2022.

وقال فتحي عبر قناة الحياة: "مشكلتي مع تاكيس جونياس كانت بسبب سفري للحج (منذ 7-8 أشهر)، ومنذ ذلك الحين لم أخض أي مباراة، وجهة نظره كانت عدم الاعتماد عليّ، ولا أريد التحدث عنه بعد رحيله".

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - الأهلي ضد سموحة.. ومهمة جديدة لمصر في اليد "ميزانية فريق الكرة تخطت 850 مليون".. الجارحي يكشف عن تصريحاته في مجلس النواب بخصوص الأهلي مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن

وأضاف "البقاء مع بيراميدز حال استمرار تاكيس؟ عقدي ممتد لنهاية الموسم، ومع تاكيس لو مات جميع الأظهرة اليمنى في الفريق سيشرك الظهير الأيسر عوضا عني، لا تتصور الحالة التي وضعني فيها، وأخبرني بكلام كثير لا يجب أن أقوله".

وخاض الظهير البالغ 38 عاما 16 مباراة فقط بقميص بيراميدز تحت قيادة المدرب اليوناني من أصل 64 في جميع المسابقات.

وأكمل "العودة للأهلي بعد الإصابات؟ لم يحدث أي تواصل نهائي، النادي الأهلي نادييّ ولدي عقد ملتزم به مع بيراميدز".

وأوضح "أنا بعمر 38 عاما وبعض الأندية ربما تفكر بأنها ستخاطر للتعاقد مع لاعب بهذا السن".

وأردف "جايمي باتشيكو أخبرني قبل المباراة بيومين إنه يثق فيّ وسألني على إمكانية مشاركتي كما تحدث مع الإدارة بشأني، ربما مدرب آخر لم يكن يشركني".

فتحي ارتدى قميص الأهلي في 351 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع 63 وحقق خلالها 22 لقبا.

وتطرق للحديث عن المباراة قائلا: "ظروف المباراة صعبة من أول 10 دقائق وحتى النهاية، والفريق بأكمله كان في كامل تركيزه".

وواصل "موقف عبد الله السعيد صعب ولم أتوقع إنه سيستبدل، وهو استقبل الأمر بشكل عادي، ولم يغادر استاد القاهرة أثناء المباراة".

وتابع "أريد التتويج بلقب مع بيراميدز قبل أن أحسم قراري بمواصلة مسيرتي أو الاعتزال".

وواصل "لم أخسر مع الأهلي أي لقب للدوري المصري طيلة مشواري مع الفريق".

وينتظر بيراميدز الفريق الفائز من مباراة الأهلي وسموحة مساء اليوم الثلاثاء للقاءه في نهائي نسخة 2022 من كأس مصر.

وأتم "العودة لمنتخب مصر؟ أريد العودة، داني ألفيش وتياجو سيلفا بعمر 38 و39 عاما شاركا في كأس العالم الأخير".

الظهير الأيمن خاض 134 مباراة منذ انضمامه لأول مرة في 2002 لمنتخب مصر، وارتدى شارة قيادة الفراعنة في مباراتين بكأس العالم 2018 بالإضافة للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية 3 مرات.

أحمد فتحي بيراميدز الأهلي كأس مصر تاكيس جونياس
نرشح لكم
بلحاج لـ في الجول: لم أتردد في قبول عرض أسوان.. وهدفي المشاركة في مونديال 2026 الجباس: السعيد تواجد بين شوطي المباراة.. واستمرار النادي من عمده يخص ملاكه حسين ياسر المحمدي يعلن تعيينه كمدرب في الجهاز الفني لـ الزمالك مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - الأهلي ضد سموحة.. ومهمة جديدة لمصر في اليد مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن "ميزانية فريق الكرة تخطت 850 مليون".. الجارحي يكشف عن تصريحاته في مجلس النواب بخصوص الأهلي دياب يكشف كواليس ما جاء في الاجتماع مع كلاتنبرج
أخر الأخبار
كلوب: علاقتي الجيدة باللاعبين لا تعني أنني لا أقسو عليهم 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بلحاج لـ في الجول: لم أتردد في قبول عرض أسوان.. وهدفي المشاركة في مونديال 2026 27 دقيقة | الكرة المصرية
الجباس: السعيد تواجد بين شوطي المباراة.. واستمرار النادي من عمده يخص ملاكه 43 دقيقة | الكرة المصرية
حسين ياسر المحمدي يعلن تعيينه كمدرب في الجهاز الفني لـ الزمالك 53 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد فتحي: تاكيس لم يكن سيشركني إذا مات جميع الأظهرة في بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 - الأهلي ضد سموحة.. ومهمة جديدة لمصر في اليد ساعة | الكرة المصرية
مصدر من بيراميدز يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الزمالك لضم عبد الله السعيد 10 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى منصور في تصريحات نارية: سأحاسب جميع المقصرين.. وفيريرا لن يرحل ولكن 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في الدوري - الأهلي (0) (0) المصري.. تعادل سلبي 2 مرتضى منصور: عبد الحفيظ كان محقا في رغبته بضرب الحكم.. وهذا شرط تقسيط غرامة كهربا 3 خبر في الجول – تفاصيل رد فيفا على شكوى الزمالك بعد عدم دفع كهربا للغرامة 4 بيان من وزارة الرياضة بعد تهديد مالك بيراميدز بسحب استثماراته من مصر