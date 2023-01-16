هاني سعيد: بيراميدز سيفوز على أي فريق إذا أدى اللاعبين مثل مباراة الزمالك

الإثنين، 16 يناير 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

هاني سعيد - بيراميدز

يرى هاني سعيد المدير الرياضي لـ بيراميدز أن فريقه يستطيع الفوز على أي خصم إذا قدم اللاعبين مستوى مميز مثل مباراة الزمالك.

وفاز بيراميدز على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليتأهل لنصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022. (طالع التفاصيل)

وقال هاني سعيد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إذا كان الفريق سيؤدي بنفس المستوى والروح الذي لعب بها ضد الزمالك لن يفرق معنا من هو خصمنا في نهائي كأس مصر".

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وأضاف "المهم أن يكون الفريق موفق وأن يؤدي اللاعبين بمسؤولية كبيرة".

وواصل "رد رابطة الأندية على بيان بيراميدز لم يعجبني، الرابطة تتعامل أنها مع الـ18 نادي، ولذلك لا يصح أن تخرج لترد على نادي واحد فقط وبيان رابطة الأندية لم يكن مجرد توضيح".

وأكمل "عبد الله السعيد مستمر مع بيراميدز، وكرة القدم بها الكثير من المتغيرات".

وأشار "لا يوجد أي نقاش لرحيل بلاتي توريه، وتعاقدنا معه مجانا بعدما تابعناه خلال بطولة أمم إفريقيا".

وأتم تصريحاته "قائمة بيراميدز قوية وإذا كنا سنلعب كل المباريات مثلما لعبنا ضد الزمالك سنفوز على أي فريق".

بيراميدز الدوري المصري هاني سعيد
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